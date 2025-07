Darum gehts A$AP Rocky heizt Fans am Openair Frauenfeld ein, Gehörschutz wichtig

Podcast «Durchblick» diskutiert Gehörschutz und Risiken lauter Musik

Olivia Ruffiner Redaktorin

Am Donnerstagabend heizt Headliner A$AP Rocky den Hip-Hop-Fans am Openair Frauenfeld ein. Nach der Absage von Justin Timberlake atmen viele auf und freuen sich auf die US-Trap-Grösse. Doch wer bei diesem oder auch anderen Konzerten zu nahe und zu lange an den Boxen steht, könnte Probleme mit dem Gehör bekommen.

Im Podcast «Durchblick» spricht Moderatorin Sina Albisetti mit Stefan Weder, Co-Leiter vom Hörimplantat-Zentrum am Inselspital in Bern, darüber, wie viel Musik das menschliche Gehör eigentlich verträgt, wie man sich schützen kann und was zu tun ist, wenn nach einem Openair Ohr-Geräusche da sind, die nicht so schnell wieder verstummen.

