In den ersten Schulwochen gibt es nicht nur die Einamleins-Tabellen, sondern auch um Impftermine und Gesundheitschecks. Das ist wichtig, denn Kinder, die nicht gleich schnell wachsen wie ihre «Gspänli» könnten an Zöliakie leiden. Unbehandelt hat dies nicht nur körperliche, sondern auch psychische Folgen. Über dieses Thema spricht heute Moderatorin Sabine Styger mit dem Leiter des Schweizer Zöliakiezentrums, Jonas Zeitz.
Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.
Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.