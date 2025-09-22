DE
Experte fordert ein komplettes Umdenken beim Konsum
«Das System ist krank»

Zalando-Waren in Wert von 40-Millionen landen im Abfall. Dies berichtet ein Insider. Wenn Rücknahme-Anforderungen so hoch sind, dass neuwertige Produkte vernichtet werden, krankt das System. Ein Professor für Kreislaufwirtschaft fordert drastische Bussen.
Host Sabine Styger redet in dieser Folge mit Tobias Stucki. Er ist Professor für Kreislaufwirtschaft an der Berner Fachhochschule.
Er ist überzeugt, so kann es nicht weitergehen. Das Onlineshopping läuft aus dem Ruder und die Onlinehändler sollten zur Verantwortung gezwungen werden.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

      Meistgelesen