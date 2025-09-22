Host Sabine Styger redet in dieser Folge mit Tobias Stucki. Er ist Professor für Kreislaufwirtschaft an der Berner Fachhochschule.
Er ist überzeugt, so kann es nicht weitergehen. Das Onlineshopping läuft aus dem Ruder und die Onlinehändler sollten zur Verantwortung gezwungen werden.
Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.
