Experte erklärt, wie du richtig verhandelst:
«Wissen und Vorbereitung verleihen Macht»

Verhandeln macht vielen Bauchweh. Ob beim Nein-Sagen oder beim Thema Lohn. Warum stehen wir uns selbst im Weg? Im Podcast «Durchblick» erklärt Roberto Siano, Verhandlungs-Experte an der ZHAW, warum der Glaube an uns selbst zentral ist und Selbstbewusstsein lernbar ist.
Publiziert: 16:40 Uhr
|
Aktualisiert: vor 42 Minuten
Jasmin WernliProjektleiterin Formate RMS
Dreimal wöchentlich eine neue Folge «Durchblick» – jetzt hören und abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

      Meistgelesen