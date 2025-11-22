Wie viel Einfluss darf der Staat auf unsere Ernährung haben? Im Gespräch mit Prof. Dr. Christine Brombach der ZHAW geht es um Nudging, Verbote, persönliche Freiheit und warum Ernährung so eng mit Identität, Gesundheit und Umwelt verknüpft ist.

Fabio Schmid Creative Videoproducer

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der Bund arbeitet an einem neuen Schweizer Ernährungstest nach australischem Vorbild: Ein kurzer Online-Check soll persönliches Feedback zum Essverhalten geben und wissenschaftliche Daten liefern. Während das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit- und Veterinärwesen (BLV) grosses Potenzial sieht, reagieren politische Kreise teils kritisch auf staatliche Ernährungsinitiativen.

Prof. Dr. Christine Brombach, Ernährungswissenschaftlerin an der ZHAW, ordnet ein: Staatliche Aufklärung, Nudging und gewisse Schutzmassnahmen seien sinnvoll, doch Ernährung bleibe ein sensibles, identitätsgeprägtes Thema.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht. Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht. Mehr zu «Scientainment»

Dreimal wöchentlich eine neue Folge «Durchblick» – jetzt hören und abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen.