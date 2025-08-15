Horrorszenario aller Eltern: nicht zu wissen, wo das eigene Kind ist. Pünktlich zum Schulstart hat Skechers einen Kinderschuh mit Trackingfach auf den Markt gebracht. Für viele die perfekte Lösung für mehr Sicherheit. Doch wie viel Überwachung ist eigentlich erlaubt?

GPS-Tracker für Kinder versprechen Sicherheit, doch sie werfen Fragen auf: Ab wann dürfen Kinder selbst entscheiden, ob sie überwacht werden? Welche Datenschutzrisiken gibt es?

Neue Produkte wie ein Kinderschuh von Skechers mit integriertem Tracker zeigen, wie allgegenwärtig solche Technologien inzwischen sind. Datenschutzexpertin Sandra Husi erklärt, worauf Eltern achten sollten – und warum der beste Schutz für Kinder vielleicht gar keinen Akku braucht.