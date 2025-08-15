GPS-Tracker für Kinder versprechen Sicherheit, doch sie werfen Fragen auf: Ab wann dürfen Kinder selbst entscheiden, ob sie überwacht werden? Welche Datenschutzrisiken gibt es?
Neue Produkte wie ein Kinderschuh von Skechers mit integriertem Tracker zeigen, wie allgegenwärtig solche Technologien inzwischen sind. Datenschutzexpertin Sandra Husi erklärt, worauf Eltern achten sollten – und warum der beste Schutz für Kinder vielleicht gar keinen Akku braucht.
Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.
