DE
FR
Abonnieren

Eltern wiegen sich in falscher Sicherheit
«GPS-Tracker können keine Unfälle oder Entführungen verhindern»

Horrorszenario aller Eltern: nicht zu wissen, wo das eigene Kind ist. Pünktlich zum Schulstart hat Skechers einen Kinderschuh mit Trackingfach auf den Markt gebracht. Für viele die perfekte Lösung für mehr Sicherheit. Doch wie viel Überwachung ist eigentlich erlaubt?
Publiziert: 16:24 Uhr
|
Aktualisiert: 16:35 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

GPS-Tracker für Kinder versprechen Sicherheit, doch sie werfen Fragen auf: Ab wann dürfen Kinder selbst entscheiden, ob sie überwacht werden? Welche Datenschutzrisiken gibt es?

Neue Produkte wie ein Kinderschuh von Skechers mit integriertem Tracker zeigen, wie allgegenwärtig solche Technologien inzwischen sind. Datenschutzexpertin Sandra Husi erklärt, worauf Eltern achten sollten – und warum der beste Schutz für Kinder vielleicht gar keinen Akku braucht.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

Mehr zu «Scientainment»
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen