Eine Million Schweizer betroffen
Das hilft gegen Migräne-Attacken im Winter

Warum Migräne im Winter häufiger auftreten kann, welche Trigger eine Rolle spielen – und was wirklich hilft. Ein Gespräch mit Migräne-Experte Prof. Dr. med. Christoph Schankin.
Publiziert: vor 7 Minuten
Fabio Schmid und Christophe Cachelin
Migräne betrifft rund eine Million Menschen in der Schweiz und kann sich im Winter verschärfen. In dieser Folge erklärt Prof. Dr. med. Christoph Schankin von der Bellevue Medical Group, welche Trigger in der kalten Jahreszeit eine Rolle spielen und wie Bewegung, Entspannung und gezielte Therapien helfen können, Migräne-Attacken zu reduzieren.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

