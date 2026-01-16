Warum Migräne im Winter häufiger auftreten kann, welche Trigger eine Rolle spielen – und was wirklich hilft. Ein Gespräch mit Migräne-Experte Prof. Dr. med. Christoph Schankin.

Migräne betrifft rund eine Million Menschen in der Schweiz und kann sich im Winter verschärfen. In dieser Folge erklärt Prof. Dr. med. Christoph Schankin von der Bellevue Medical Group, welche Trigger in der kalten Jahreszeit eine Rolle spielen und wie Bewegung, Entspannung und gezielte Therapien helfen können, Migräne-Attacken zu reduzieren.

Dreimal wöchentlich eine neue Folge «Durchblick» – jetzt hören und abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen.