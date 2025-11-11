DE
Digital-Expertin klärt auf
Macht uns ChatGPT dumm?

Im Podcast «Durchblick» erklärt Digital-Expertin Dr. Sarah Genner, wie KI und ChatGPT unser Denken, Lernen und Arbeiten verändern. Sie zeigt, warum KI uns nicht zwingend dümmer macht, wo sie Kreativität fördert und weshalb bewusste Offline-Momente wichtig bleiben.
Publiziert: vor 48 Minuten
Aktualisiert: vor 42 Minuten
Fabio SchmidCreative Videoproducer
Was macht KI mit uns: Mit unserem Denken, unserem Lernen, unserer Kreativität? Im Podcast «Durchblick» spricht Digital-Expertin Dr. Sarah Genner darüber, warum Tools wie ChatGPT uns inspirieren können, aber auch abhängig machen. 

Es geht um die Frage, ob wir auch ohne Grundwissen überhaupt einschätzen können, was KI ausspuckt, wie wir im Alltag entscheiden, wann wir sie nutzen und wann es besser ist, das Handy wegzulegen. Genner räumt mit Mythen auf, erzählt von Chancen, Risiken und überraschenden Nebenwirkungen. 

Jeden Tag eine neue Folge «Durchblick» – jetzt hören und abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

