Darum gehts Der Glukose-Trick wurde entwickelt von Jessie Inchauspé

Es ist ein Ernährungstrend, bei dem vor allem die Reihenfolge des Essens zählt

Eleonora Seelig, Oberärztin für Endokrinologie, diskutiert den Glukose-Trick im Podcast Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Den Blutzucker regulieren und so Kilos verlieren – kann abnehmen so einfach sein? In dieser Folge spricht Moderatorin Sina Albisetti mit Eleonora Seelig, Oberärztin für Endokrinologie am Universitätsspital Basel, über den sogenannten Glukose-Trick. Die Methode wurde von der französischen Ernährungsexpertin Jessie Inchauspé entwickelt, sie nennt sich in den sozialen Medien auch «Glucose Goddess», Glukose-Göttin. Der Glukose-Trick ist ein Lebensstil, der auch über die Ernährung hinausgeht. Aber wie weit ist zu weit?

Jeden Tag eine neue Folge «Durchblick» – jetzt hören und abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen.