Bildungsexperte zur Schulreform
«Es braucht Raum für Theater und Kampfsport»

Digitalisierung, Lehrermangel und Migration. Die Schweizer Schulen kämpfen mit vielen Herausforderungen. Der Unmut ist häufig bei Schülern und Lehrern gleichermassen. Doch wie sähe die perfekte Schule aus? Wie wichtig ist KI und was machen Privatschulen besser?
Publiziert: vor 30 Minuten
Sabine StygerProduzentin Podcast
In dieser Folge spricht Host Sabine Styger mit Roland Reichenbach, Prof. für allgemeine Erziehungswissenschaft, über schwierige Bildungsmethoden, musische Fächer und überforderte Kinder.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

