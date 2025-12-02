Am ersten Advent teilt SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer ein Foto: ein Teebecher im warmen Licht, ein ruhiger Moment. Dazu schreibt sie, sie fühle eine grosse Erschöpfung und müsse eine Pause einlegen. Tausende reagieren innert Stunden. Und viele fragen sich: Warum trifft es so viele Menschen in der Politik?
Weshalb sind Parlamentarierinnen und Parlamentarier so oft erschöpft? Wie grenzt sich Erschöpfung von einem Burnout ab?
Welche Warnsignale gibt es und wie viele Menschen in der Schweiz sind betroffen? Und welche Rolle spielen digitale Belastungen, ständige Erreichbarkeit und Social Media? Diese und weitere Fragen klärt Moderatorin Sina Albisetti in dieser Folge.
Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.
