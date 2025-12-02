Der Rückzug von Mattea Meyer hat eine Diskussion ausgelöst, die weit über ihre Person hinausgeht. Warum geraten so viele Menschen in der Politik an ihre Grenzen. Sina Albisetti sucht in der neusten Folge des Podcast «Durchblick» nach Antworten.

Sina Albisetti Host & Production Lead Video & Journalistin

Am ersten Advent teilt SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer ein Foto: ein Teebecher im warmen Licht, ein ruhiger Moment. Dazu schreibt sie, sie fühle eine grosse Erschöpfung und müsse eine Pause einlegen. Tausende reagieren innert Stunden. Und viele fragen sich: Warum trifft es so viele Menschen in der Politik?

Weshalb sind Parlamentarierinnen und Parlamentarier so oft erschöpft? Wie grenzt sich Erschöpfung von einem Burnout ab?

Welche Warnsignale gibt es und wie viele Menschen in der Schweiz sind betroffen? Und welche Rolle spielen digitale Belastungen, ständige Erreichbarkeit und Social Media? Diese und weitere Fragen klärt Moderatorin Sina Albisetti in dieser Folge.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.