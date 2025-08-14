DE
Aviatik-Experte ordnet ein
«1000 Drohnen können keinen Kampfjet ersetzen»

Bundesrat Martin Pfister prüft Möglichkeiten, um aus dem Kampfjet-Debakel herauszukommen. Unter anderem soll der Einsatz von mehr Drohnen es vielleicht richten. Ein Experte ordnet ein.
Publiziert: 18:46 Uhr
Seit dem Ukraine-Krieg sind Drohnen in militärischen Operationen ein immer grösseres Thema.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_484.JPG
Olivia RuffinerRedaktorin
In dieser Folge spricht Journalistin Olivia Ruffiner mit Christoph Regli, Studiengangleiter Aviatik an der ZHAW School of Engineering darüber, wo die Einsatzgebiete von Drohnen in der Schweizer Armee liegen, und ob sie bemannte Kampfjets ersetzen könnten.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

