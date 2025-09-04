In der Schweiz beziehen 20 Prozent der Bevölkerung eine IV-Rente. Im Podcast erzählt Anwältin Irja Zuber, wie ein solches Verfahren abläuft und was die Hürden sind.

Olivia Ruffiner Redaktorin

Die IV-Rente ist unter Druck. Grund dafür sind die drastischen Anstiege von Neurenten in den letzten beiden Jahren. Besonders aufgrund von psychischen Erkrankungen gab es massiv mehr Anmeldungen, auch bei jungen Menschen. Aber wie läuft ein IV-Verfahren genau ab? Welche Vorraussetzungen braucht es für eine IV-Rente und was müsste sich am System ändern? In dieser Folge spricht Journalistin Olivia Ruffiner mit Irja Zuber, Leiterin vom Rechtsdienst bei Procap Schweiz.

