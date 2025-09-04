Die IV-Rente ist unter Druck. Grund dafür sind die drastischen Anstiege von Neurenten in den letzten beiden Jahren. Besonders aufgrund von psychischen Erkrankungen gab es massiv mehr Anmeldungen, auch bei jungen Menschen. Aber wie läuft ein IV-Verfahren genau ab? Welche Vorraussetzungen braucht es für eine IV-Rente und was müsste sich am System ändern? In dieser Folge spricht Journalistin Olivia Ruffiner mit Irja Zuber, Leiterin vom Rechtsdienst bei Procap Schweiz.
Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.
