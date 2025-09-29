Das Bodywork Center in Zürich steht in der Kritik, nachdem ehemalige Schüler in einer Doku von fragwürdigen Methoden während der Ausbildung berichteten. Gemäss SRF mussten sich Teilnehmende bereits am ersten Tag in der Gruppe selbstbefriedigen und in den folgenden Tagen gegenseitig intim berühren. Die Sexualtherapeutin Nina Jost betont im Gespräch mit «Durchblick», dass Freiwilligkeit und ein sicherer Rahmen bei seriösen Tantra-Seminaren essenziell sind. Sie erklärt, dass Tantra weit über Sexualität hinausgeht, eine spirituelle Praxis ist und auch heilsam sein kann.
Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.
