Es geht um Achtsamkeit, Körperbewusstsein und Selbstbestimmung. Richtig angewendet kann Tantra heilsam sein, bei unseriöser Durchführung aber auch Gefahren bergen.

Das Bodywork Center in Zürich steht in der Kritik, nachdem ehemalige Schüler in einer Doku von fragwürdigen Methoden während der Ausbildung berichteten. Gemäss SRF mussten sich Teilnehmende bereits am ersten Tag in der Gruppe selbstbefriedigen und in den folgenden Tagen gegenseitig intim berühren. Die Sexualtherapeutin Nina Jost betont im Gespräch mit «Durchblick», dass Freiwilligkeit und ein sicherer Rahmen bei seriösen Tantra-Seminaren essenziell sind. Sie erklärt, dass Tantra weit über Sexualität hinausgeht, eine spirituelle Praxis ist und auch heilsam sein kann.



