AHV vor dem Kollaps? – Experte widerspricht
«Diese Angst ist unbegründet»

Nach langem Ringen hat der Nationalrat die AHV-Reform beschlossen: Kürzungen bei Witwenrenten, Alterskinderrenten fallen weg, Ehepaarrenten steigen. Was bedeutet das für unsere Zukunft? Experte Martin Eling ordnet ein – und sagt klar: Reformen sind weiter bitter nötig.
Publiziert: vor 8 Minuten
Jasmin WernliProjektleiterin Formate RMS
In dieser Folge spricht «Durchblick»-Redaktorin Jasmin Wernli mit Martin Eling. Er ist Professor für Versicherungswirtschaft. Er glaubt, dass unsere AHV nicht in Gefahr ist, wenn wir weiter bereit sind, Reformen in Kauf zu nehmen. In seinen Augen sind Reformen wichtig und richtig, für das Zusammenleben und die gegenseitige Akzeptanz und Toleranz.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

