In dieser Folge spricht «Durchblick»-Redaktorin Jasmin Wernli mit Martin Eling. Er ist Professor für Versicherungswirtschaft. Er glaubt, dass unsere AHV nicht in Gefahr ist, wenn wir weiter bereit sind, Reformen in Kauf zu nehmen. In seinen Augen sind Reformen wichtig und richtig, für das Zusammenleben und die gegenseitige Akzeptanz und Toleranz.
Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.
