Wunderschön entspannte Weihnachten mit Familie und Bekannten – bis früher oder später jemand etwas Falsches sagt, was die Stimmung schnell ins Kippen bringen kann. Wenn jemand einen dieser Sätze fällt, hängt der Hausfrieden schnell mal schief.

Darum gehts - Die harmonische Weihnachtsstimmung kann schnell kippen, wenn jemand etwas Falsches sagt

- Besonders bei Familienessen ist die Stimmung eh schon oft angespannt

- Mit diesen Tipps bereitest du dich vor und kommst mit tollen und harmonischen Gesprächsthemen zum Fest Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Endlich ist Weihnachten: Leise rieselt der Schnee, Kinder lachen voller Freude, aromatische Weihnachtsdüfte kommen aus der Küche, der Esstisch ist festlich gedeckt. Alle geliebten Verwandten und Bekannten an Weihnachten um sich zu scharen, ist etwas Besonderes. Doch wehe, das falsche Thema wird angeschnitten oder jemand kriegt einen Witz in den falschen Hals – vorbei ist es mit dem Frieden. Wir zeigen dir, welche Themen du besser umgehst, und mit welchen die Stimmung am Tisch harmonisch bleibt:

«Sag mal, wie lange bist du schon Single? Andere in deinem Alter haben schon Kinder.»

Vor dieser Frage, umgeben von neugierigen Verwandten, die man schon seit einem Jahr nicht gesehen hat, grauen sich Singles jedes Jahr aufs Neue. Falls man bis Weihnachten keine Beziehung angefangen hat, muss man sich alles anhören: Von «Ich kenne eine Kollegin, die hat einen Sohn, der Medizin studiert und auch Single ist. Der wäre perfekt für dich» bis hin zu «Wenn du noch länger wartest, bleibst du für immer allein». Auch Pärchen müssen vielfach Fragen über ihre Familienplanung über sich ergehen lassen. Um peinliche Momente am Esstisch zu vermeiden, fragt man besser nicht Leute im Plenum über ihren Beziehungsstatus aus. Wenn es Neuigkeiten gibt, wird der oder die Glückliche diese wohl selbst bekannt geben.

«Ich hab seit drei Tagen Durchfall, laut Google hab ich Krebs im Endstadium.»

Diese Regel gilt, wann immer Essen im Spiel ist: keine detaillierte Diskussion von Körperausscheidungen aller Art, bitte! Bei allem Mitleid will niemand wissen, wie es ausgesehen hat, als der Doktor einen riesigen Abszess entfernt hat. Auch nicht die genaue Schilderung des Geräusches, wenn ein Knochen bricht – besonders nicht, wenn man selber gerade an einem Truthahnkeule nagt. Bevor noch jemandem den Appetit verdorben wird, spart man sich die Geschichten für später auf.

«Wir sollten die USA nun boykottieren»

Es ist nicht einfach, eine zivilisierte Diskussion über Politik zu haben, besonders wenn Gäste vom linken und rechten Flügel an einem Tisch versammelt sind. Jeder will recht haben, keiner will nachgeben. Das beweisen auch Studien: Politische Diskussionen sind – entgegen allen Behauptungen – nicht immer tatsachenbezogen, sondern hochemotional. Sobald die Argumente ausgehen, wiederholt man dasselbe nochmals, einfach ein bisschen lauter. Politik ist wichtig, doch muss man gerade während des Weihnachtsessens darüber sprechen? Lebendige Streitgespräche über kontroverse Themen können auch nach dem Essen geführt werden, wenn alle schön satt und entspannt sind.

«Was macht eine Blondine im Reisfeld?»

Blondinenwitze sind im besten Fall flach, im schlimmsten Fall sexistisch. Vielleicht lustig unter Freunden, aber die Reaktion am Familientisch wird wohl eher genervtes Augenrollen sein. Blondinen sind auch nicht die einzige Bevölkerungsgruppe, die zur Pointe von kontroversem Humor werden – da behält man die unangebrachten Witze lieber für sich. Um des Friedens willen, lässt man auch den Galgenhumor bis zum Ende der Mahlzeit ruhen.

«Der Michi hat dieses Schuljahr wieder alles 6er im Zeugnis.»

Wie heisst es so schön: Hochmut kommt vor dem Fall! Prahlt man aber zu viel, sinkt die Stimmung schnell. Stolz auf die Leistungen im vergangenen Jahr darf man wohl sein. Aber lieber subtil bleiben, bevor jemand, der ein weniger erfolgreiches Jahr hinter sich hat, sich persönlich angegriffen fühlt.

«Im neuen Jahr werde ich mit einer Keto-Diät abnehmen.»

Weihnachten ist eine der einzigen Zeiten im Jahr, wo es erlaubt ist, sich den Bauch so richtig vollzuschlagen. Da will niemand sich jetzt schon darüber Gedanken machen, wie viel man zugenommen hat, und wie man alles bis zum Sommer wegbringen soll.

«Das Fleisch ist dieses Jahr etwas zäh, hast du etwas anders gemacht?»

Beim Fondue Chinoise ist wohl jeder selbst für sein Fleisch zuständig. Doch wer sich die Zeit nimmt, ein aufwendiges Weihnachtsmenü herbeizuzaubern, verdient Respekt. Die Person, die stundenlang in der Küche geschwitzt hat, wird am Weihnachtstisch keine Nerven für Kritik haben. Auch wenn der Braten zäh und fade ist, lieber den Mund halten und nicht zu laut nach dem Salzstreuer fragen.

Wir liefern Ihnen 7 kuriose Festtags-Fakten. Thinkstock Images 7 kuriose Fakten zu den Festtagen Sieben kuriose Fakten für den Weihnachts-Smalltalk im kleinen Kreis. Wir liefern Ihnen 7 kuriose Festtags-Fakten. Thinkstock Images Sieben kuriose Fakten für den Weihnachts-Smalltalk im kleinen Kreis. Weihnachtswissen

«Habt ihr gehört? Zwischen Berta und Urs soll es kriseln.»

Wenn sich alle am Weihnachtstisch ein Jahr lang nicht mehr gesehen haben, möchte man natürlich wissen, was man alles verpasst hat. Aber ist Weihnachten die beste Zeit zum Tratschen? Bevor man es weiss, hat man etwas ausgeplaudert und der Familien-Klatsch führt zu Familien-Knatsch.

Welche Themen sind denn für ein harmonisches Familienweihnachtsessen geeignet?

Grundsätzlich kann man sagen: von Popkultur über Wissenschaft bis hin zu aktuellen News-Themen. Von der Schule oder Arbeit übers Reisen bis hin zu Essen und Trivialitäten. Geeignete und unverfängliche Gesprächsthemen sind zum Beispiel diese hier:

1 Jahresrückblick

Sprecht über die Highlights des Jahres, gibt es etwas, auf das ihr besonders stolz seid. Welche Situationen haben euch zum Lachen gebracht?

2 Pläne und Wünsche

Hat jemand schon Ideen für die nächste Reise, gibt es Ziele fürs kommende Jahr? Und was erhoffen sich die Menschen fürs 2025

3 Feiertagstraditionen

Sprecht darüber, was eure liebsten Traditionen sind, was ihr an Gerichten oder Backideen besonders mögt. Erinnert euch an eure Kindheit: wie habt ihr früher gefeiert?

4 Allgemeine Interessen

Hat jemand im auslaufenden Jahr ein gutes Buch gelesen oder einen neuen Film zu empfehlen? Gibt es neue Hobbys?

5 Zukunftsfragen

Sprecht über Familienprojekte, plant etwas gemeinsam, z. B. ein Treffen oder einen Ausflug im neuen Jahr.



Gute Themen für den Weihnachtstisch gibt es wirklich zur Genüge – solange der Austausch respektvoll bleibt und persönliche und verletzende Themen ausgelassen werden. Für ein frohes und vor allem harmonisches Feiern!