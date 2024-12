Nacktheit in der Sauna: Jahrzehntelang eine Selbstverständlichkeit in der Schweiz. Heute ist das anders. Was genau steckt hinter dem Trend zur Textilsauna? Und wie steht es in der Schweiz um das Verhältnis zum Blütteln? Eine Spurensuche.

Die Badehose bleibt in der Sauna immer öfter an

Rebecca Wyss Redaktorin Gesellschaft / Magazin

Es gibt da eine Szene. Ein Ereignis, das sich in einem Bündner Berghotel zugetragen hat. Zwei Frauen Ende zwanzig betreten die Sauna. In der Ecke oben sitzt ein ledrig-brauner Herr mit schulterlangem, grauem Haar. Er grüsst freundlich. Sie nehmen auf der untersten Bank Platz. Sehen tun sie ihn nun nicht, hören sehr wohl. Immer wieder schabt er den Schweiss vom Körper, was so klingt, wie wenn man einen nassen Lappen zu Boden wirft. Irgendwann steht er auf und tapst zum Ofen, Aufguss? Sie nicken. Er schüttet mit einer Kelle Wasser über den heissen Ofen, stellt sich mit durchgestrecktem Körper vor sie und verwedelt mit einem Badetuch den Dampf, hin und her, hin und her. Sein Gemächt mit Gehänge wedelt rhythmisch mit. Schön auf ihrer Augenhöhe. Die beiden Frauen lachen später über die Szene – darunter die Autorin dieses Textes.

Bis vor kurzem keine Frage: Man sauniert nackt. Hier im Kurzentrum in Vals GR im Jahr 1970. Foto: Keystone

Keine Sekunde lang hat der Mann daran gedacht, wie das so wirkt: er mit entblösstem Penis vor zwei Frauen. Wahrscheinlich war er sich seiner Nacktheit nicht mal bewusst. Er war selbstvergessen. Wo gibt es das heute sonst noch, wenn Körper und Seele so unter Druck sind, wir ständig zeigen, bieten, performen müssen? In den Schwitzstuben der Schweiz trifft man hüllenlos aufeinander. Frau und Mann. Chefs und Angestellte. Topverdienerinnen und Sozialhilfebezüger. Wer man war und ist, spielt keine Rolle. In der Nacktheit ist man gleich. Bislang. Denn gerade verschiebt sich etwas.

Mehr Textilsaunen