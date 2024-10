Shopping Queens und Schnäppchen-Kings

Wer am Black Friday planlos einkauft, macht nicht immer gute Schnäppchen! Mit unseren Tipps zur Vorbereitung und cleveren Schnäppchenjagd bleibst du entspannt und sparst Geld. Wir sagen, wie du deine Einkaufsliste optimierst und Stress zu vermeidest.

Auf einen Blick - Am Black Friday sollte man eine clevere Shopping-Strategie verfolgen, um Geld zu sparen

- Mit einer Einkaufliste kann man sich strukturierter durch die Angebote wühlen

- Die Kinder lässt man an besagtem Tag lieber zu Hause, sie könnten schnell verloren gehen

Wer sich planlos ins Black-Friday-Getümmel stürzt, zahlt mit grosser Sicherheit drauf. So bereitest du dich ideal auf die Schnäppchenjagd vor.

1 Ausrüstung

Bequeme Sachen anziehen, Portemonnaie so verwahren, dass es nicht geklaut oder im Stress vergessen wird. Geräumige Tasche mitnehmen. Bei zig verschiedenen Tragtaschen verliert man schnell eine.

2 Einkaufsliste erstellen

Was will ich unbedingt? Den Laden, der das Produkt hat, als Erstes aufsuchen. Nichts kaufen, was nicht auf der Liste steht.

3 Kinder daheim lassen

Im Rummel ein Kind zu verlieren, ist der Horror.

4 Snacks und Wasser nicht vergessen

Es kann recht voll in der Stadt werden und man hat zu wenig Zeit für eine Pause. Müsliriegel, Guetzli, ein Sandwich, Gemüse, Obst und Wasser werden dir dabei helfen, den Stress zu überleben.

5 Freunde mitnehmen

Zwei Leute sehen mehr, können getrennt pirschen und gemeinsam schleppen.

6 Nur Bares ist Wahres

Budget aufstellen, diese Summe in bar mitnehmen. Ist kein Geld mehr da, ist Schluss!

7 Cool bleiben

Nicht jedes Billigangebot ist ein Schnäppchen. Viele Händler kaufen extra für den Black Friday ein, leider nicht immer hochwertige Produkte. Schuhe oder Blazer, in der Hektik probiert, passen daheim vielleicht nicht. Das ist rausgeschmissenes Geld.

8 Rückgaberecht prüfen

Kontrolliere im Kleingedruckten, ob der Händler Ihnen ein Rückgaberecht gewährt. Ist das der Fall, gilt es, die Bedingungen genau zu lesen. Prüfe zudem, ob bei Ihren Wunschartikeln eventuell das ­Widerrufsrecht ­ausgeschlossen ist.