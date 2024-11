Die Black Week lockt mit Preisen jenseits des Gewöhnlichen. Neben Angebote für Elektronik gibt es auch Aktionen für Güter des täglichen Bedarfs. Eine Modellrechnung zeigt: Eine Schweizer Familie kann diese Woche in einigen Punkten kräftig sparen.

So viel Geld spart eine Schweizer Familie in der Black Week

Der Jahresbedarf summiert sich bei einer Familie von vier Personen massiv – beispielsweise braucht sie über 400 Rollen WC-Papier. Foto: Keystone

Im Dutzend billiger – der Titel einer Komödie aus dem Jahr 2003 bewahrheitet sich auch in Schweizer Einkaufswagen im Jahr 2024. Heute Montag beginnt bei vielen Detailhändlern, Elektronikfachhändlern und sonstigen Verkaufsstätten die Black Week, welche am Black Friday ihren Höhepunkt feiert.

Dass ein Haushalt auf das Jahr hinaus mit Aktionspackungen und Rabatten spart, ist keine grosse Erkenntnis. Wie viel wir aber ungefähr sparen, wenn wir den Jahresbedarf an lang haltbaren Gütern wie WC-Papier und Co. während der Rabattschlacht einkaufen, finden wir an dieser Stelle anhand einer Hochrechnung heraus.