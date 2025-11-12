Im Podcast «Durchblick» erklärt Digital-Expertin Dr. Sarah Genner, wie KI und ChatGPT unser Denken, Lernen und Arbeiten verändern. Sie zeigt, warum KI uns nicht zwingend dümmer macht, wo sie Kreativität fördert und weshalb bewusste Offline-Momente wichtig bleiben.

Fabio Schmid Creative Videoproducer

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Was macht KI mit uns: Mit unserem Denken, unserem Lernen, unserer Kreativität? Im Podcast «Durchblick» spricht Digital-Expertin Dr. Sarah Genner darüber, warum Tools wie ChatGPT uns inspirieren können, aber auch abhängig machen.

Es geht um die Frage, ob wir auch ohne Grundwissen überhaupt einschätzen können, was KI ausspuckt, wie wir im Alltag entscheiden, wann wir sie nutzen und wann es besser ist, das Handy wegzulegen. Genner räumt mit Mythen auf, erzählt von Chancen, Risiken und überraschenden Nebenwirkungen.

Jeden Tag eine neue Folge «Durchblick» – jetzt hören und abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen.