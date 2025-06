Prinzessin Eugenie setzt sich für Nachhaltigkeit ein

1/5 Prinzessin Eugenie ist Umweltschützerin mit Leib und Seele. Foto: Getty Images

Darum gehts Prinzessin Eugenie wird Mentorin im neuen Programm der King's Foundation

Eugenie setzt sich leidenschaftlich für Umwelt- und Klimaschutz ein

Prinzessin Eugenie (35), Nichte von König Charles III. (76), erweiterte kürzlich ihren royalen Lebenslauf um ein neues Kapitel. Die King's Foundation gab im Mai bekannt, dass die 35-Jährige Teil eines neuen Mentorenprogramms der Stiftung ist. Sie gehört als Mentorin zur ersten Generation des Netzwerks «35 unter 35», das im Rahmen des 35-jährigen Jubiläums der Organisation ins Leben gerufen wurde.

In einer offiziellen Mitteilung beschreibt die Stiftung das Netzwerk als Zusammenschluss «aussergewöhnlicher junger Menschen», die sich gemeinsam für positive gesellschaftliche Veränderungen einsetzen möchten – ganz im Sinne von König Charles. Das Programm soll vor allem die Bereiche Nachhaltigkeit, traditionelles Handwerk, Kunst und Naturschutz fördern.

Prinzessin Eugenies und König Charles' Umweltengagement

Prinzessin Eugenie teilt die Werte ihres Onkels seit langem. Die jüngere Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson setzt sich seit Jahren leidenschaftlich für Umwelt- und Klimaschutz ein. Ihr Interesse an nachhaltiger Entwicklung zeigte sie unter anderem durch ihre Arbeit mit verschiedenen Umweltinitiativen.

«Ich freue mich sehr, mit dieser Gruppe aussergewöhnlicher junger Menschen zusammenzuarbeiten, die aufgrund ihrer herausragenden Arbeit in Bereichen ausgewählt wurden, die dem König besonders am Herzen liegen», so Eugenie in einem persönlichen Statement.

Die King‹s Foundation, ehemals bekannt als The Prince's Foundation, wurde 1990 von König Charles – damals noch Prinz von Wales – gegründet. Sie widmet sich der Förderung von Projekten in den Bereichen Architektur, Nachhaltigkeit, Handwerk, Gemeinschaftsentwicklung und Bildung.

Ziel der Stiftung ist es, traditionelles Wissen mit modernen Lösungen zu verbinden, um widerstandsfähigere und bewusstere Lebensräume zu schaffen. Mit der Initiative «35 unter 35» möchte die Stiftung gezielt junge Führungspersönlichkeiten unterstützen, die diese Mission auf innovative Weise weitertragen.