Zum «Earth Day» läuft die von Oscarpreisträger James Cameron produzierte National Geographic Dokuserie «Die geheimnisvolle Welt der Pinguine» an, die Aufnahmen verspricht, die so noch nie zu sehen waren.

1/5 Von bis zu 15 Meter hohen Eisklippen stürzen sich die furchtlosen Pinguin-Küken. Foto: National Geographic/Bertie Gregory

Darum gehts Neue Dokuserie zeigt Pinguine als clevere Draufgänger in extremen Umgebungen

Einzigartige Aufnahmen: Pinguine stehlen Fische aus Pelikanen und wehren Seelöwen ab

274 Tage lang filmte ein dreiköpfiges Team 20'000 Kaiserpinguine in der Antarktis Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

SpotOn Die People-Agentur

Pinguine gelten als süss und flauschig, sind aber auch clevere Draufgänger, die sich von meterhohen Klippen stürzen oder Pelikanen die Fische aus dem Schnabel stehlen. Das beweisen nun einzigartige, neue Aufnahmen der Tiere. Der Disney Sender National Geographic zeigt diese zum «Earth Day» (ab dem 22. April auf National Geographic WILD und auf Disney+) in der dreiteiligen Dokuserie «Die geheimnisvolle Welt der Pinguine».

Die Serie beleuchtet, wie sich Pinguine in den entlegensten Winkeln der Welt und den widrigsten Umgebungen zurechtfinden. Zu sehen sind unter anderem die allerersten Aufnahmen aus einer versteckten, sehr schwer zugänglichen Höhlenkolonie afrikanischer Pinguine, die sich in ihrem felsigen Unterschlupf vor hungrigen Schakalen schützen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Zu den weiteren Höhepunkten gehört ein mutiger Felsenpinguin, der einen Seelöwen abwehrt, der 70 Mal so gross ist wie er selbst oder clevere Galapagos-Pinguine: Sie stehlen Fische direkt aus den Schnäbeln von Pelikanen. Die Naturfilmer beobachteten ausserdem unter anderem ein Kaiserpinguin-Paar, das mithilfe eines Schneeballs übt, wie sie ihr Ei zwischen sich hin und her transportieren.

Klippensprung von Baby-Pinguinen ging viral

Ein weiterer Ausschnitt aus «Die geheimnisvolle Welt der Pinguine», der am Ekström-Schelfeis in der Antarktis spielt, ist bereits im vergangenen Jahr viral gegangen. In dem Vorab-Clip zur Doku springen Hunderte Baby-Kaiserpinguine von einer über 15 Meter hohen Eisklippe und tauchen im eiskalten Meereswasser wieder unversehrt auf.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auch dieser Moment wurde erstmals mit einer Kamera eingefangen. In den sozialen Medien sahen sich User das Video bereits millionenfach an. Die Serie liefert nun neue Aufnahmen, die ursprünglich nicht in dem viralen Ausschnitt enthalten waren und beleuchtet die Hintergründe des Pinguin-Klippensprungs.

Um den Zuschauern solche nie zuvor gesehenen Eindrücke bieten zu können und das Verhalten der Tiere zu entschlüsseln, arbeiteten die Serienschöpfer unter der Leitung des Emmy- sowie BAFTA-prämierten Filmemachers Bertie Gregory (31) für das Projekt zwei Jahre lang mit weltweit führenden Wissenschaftlern zusammen. Die Naturfilmer beobachteten die Vögel unter extremen Bedingungen mit modernster Kameratechnik. Die Dreharbeiten fanden an verschiedenen Orten der Welt statt. Auf dem Ekström-Schelfeis in der Antarktis etwa, wo eine Kolonie von 20'000 Kaiserpinguinen beheimatet ist, hat ein dreiköpfiges Team 274 Tage lang gefilmt.

Unterstützung für das Projekt der Produktionsfirma Talesmith kam aus Hollywood. Schauspielerin Blake Lively (37) tritt in der englischen Original-Version als Erzählerin auf. Regielegende und Oscarpreisträger James Cameron (70) leistete als Produzent einen grossen Beitrag.

«Die geheimnisvolle Welt der Pinguine» läuft ab dem 22. April, täglich um 20.15 Uhr auf National Geographic WILD und ist bereits ab dem 21. April auf Disney+. Der Film ist Teil einer Kampagne zum «Earth Month», die die Zuschauer zur Wertschätzung der Natur inspirieren soll. Zum «Earth Day», der dafür seit 1970 alljährlich am 22. April in über 175 Ländern begangen wird, wird zudem auch der neue Disneynature-Spielfilm «Seelöwen auf Galápagos» auf Disney+ zum Streamen verfügbar sein. Im Mittelpunkt steht darin Seelöwenwelpe Leo und sein weiterer Lebensweg.