1/6 Der astronomische Frühlingsanfang richtet sich nach der Lage der Sonne.

Darum gehts Frühlingsanfang bringt längere Tage auf der Nordhalbkugel

Dieses Jahr startet der Frühling am 20.3. um 10.10 Uhr

Der astronomische Frühling dauert genau drei Monate bis 20. Juni Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Damit werden auf der Nordhalbkugel die Tage wieder länger. Theoretisch vergehen ab dem 20. März auf der ganzen Erde 12 Stunden zwischen Sonnenauf- und -untergang. Allerdings hängt die tatsächliche Dauer sehr von der Topografie ab. Berge, Häuser oder Bäume können den Tag verkürzen.

Ist der Horizont dagegen völlig flach, dauert der Tag am Frühlingsanfang bereits länger als zwölf Stunden. Das ist zum einen mit der Wahrnehmung zu erklären. Optisch ist die Sonne kein Punkt, sondern eine Scheibe. Zum anderen lenkt die Atmosphäre die Sonnenstrahlen zur Erdoberfläche hin ab.

Der Tag ist länger als zwölf Stunden

Frühlingsanfang ist eine Frage der Perspektive: Für Astronomen beginnt der Frühling (meistens) am 20. März, für Meteorologinnen ist bereits seit dem 1. März Frühling. Und für Biologen beginnt er nicht nur jedes Jahr individuell, der Start unterscheidet sich auch je nach Standort.

So ist in diesen Tagen sowohl am Süd- als auch am Nordpol die Mitternachtssonne zu sehen. An beiden Polen ist nur die halbe Sonne sichtbar. Die Mitternachtssonne scheint ab Freitag am Nordpol für sechs Monate bis knapp über den astronomischen Herbstanfang hinaus. Über dem Südpol hingegen senkt sich für ein knappes halbes Jahr die Polarnacht. Entsprechend scheint die Sonne dort bis zum Herbstanfang nicht.

Warum beginnt der Frühling nicht am 21. März?

Astronomisch gesehen beginnt der Frühling mit einer Tag-und-Nacht-Gleiche – und zwar exakt mit der Zeit, an der die Sonne senkrecht über dem Äquator steht. Dieses Jahr ist der astronomische Frühlingsbeginn damit am 20. März um 10.01 Uhr.

In der mitteleuropäischen Zeitzone fällt der astronomische Frühlingsbeginn heute meistens auf den 20. März. Das war aber nicht immer so – und das wird nicht immer so bleiben. Der Zeitpunkt hängt unter anderem vom Abstand zum letzten Schaltjahr und von der Zeitzone ab. So kann der astronomische Frühlingsanfang statt am 20. März auch am 19. oder am 21. März sein.

Bis zum Jahr 1916 begann der Frühling lange immer am 21. März. Ab den Achtzigern kam der 21. März nur noch alle vier Jahre vor. Im Jahr 2011 fiel der astronomische Frühlingsanfang dann letztmals auf den 21. März, das nächste Mal ist dies erst im Jahr 2102 wieder der Fall. Denn im Jahr 2100 wird wegen einer speziellen Schaltjahrregel ein Schaltjahr übersprungen, das verschiebt den astronomischen Frühlingsanfang auf dem Kalender wieder öfter auf den 21. März. Bis dahin wird der Frühling immer öfter auch schon am 19. März starten. Das nächste Mal im Jahr 2048.

Ganz so viel Pragmatismus wie die WMO legten die Biologinnen und Biologen bei der Definition der Jahreszeiten nicht an den Tag. Sie definieren sie über den Entwicklungsstand der Pflanzen, die sogenannte Phänologie. Der phänologische Kalender kennt zehn Jahreszeiten, die nicht an fixe Daten gebunden sind. Das Einsetzen einer neuen Jahreszeit wird jeweils über die Blüten, Fruchtreife oder Blattfärbung von bestimmten Pflanzenarten definiert. Er hängt also vom Wetter sowie vom Standort und der Höhenlage ab.

Für den Frühling kennt der phänologische Kalender drei Phasen: Vorfrühling, Erstfrühling und Vollfrühling. Ersterer wird eingeläutet, wenn die Schneeglöckchen, Krokusse und Schlüsselblümchen blühen. Der darauffolgende Erstfrühling äussert sich durch die Blüte von Veilchen, Buschwindröschen und Forsythie. Der Vollfrühling ist durch die Blüte von Apfelbäumen und Flieder gekennzeichnet und endet mit der Blüte der Himbeere.

Der Frühling dauert d rei Monate

Der astronomische Frühling dauert genau drei Monate. Er endet am 20. Juni. Dann steht die Sonne am scheinbar höchsten nördlichen Punkt ihrer Umlaufbahn, nämlich auf 23 Grad 26 Minuten und 4 Sekunden Nord. Somit ist der 20. Juni der längste Tag auf der gesamten nördlichen Halbkugel.

Wie ist das Wetter im Frühling?

Ein Blick zurück auf die Frühlingsmonate März, April und Mai 2024 offenbart, dass die Sonnenscheindauer im letzten Jahr landesweit deutlich tiefer lag als die Norm 1991−2020. Die Alpensüdseite, das Engadin und Teile des Wallis erhielten Niederschlagssummen weit über der Norm.

Und auch dieses Jahr sieht es in der Langzeitprognose noch eher trübe und regnerisch aus, das Frühlingskleid darf also getrost noch im Schrank bleiben

20 Fragen zum Frühlingsanfang Was für ein Umschwung! Eben noch grau und kalt, und jetzt ist der Frühling mit herrlich Sonnenschein da. BLICK gibt zum Frühlingsbeginn am 20. März Antworten auf 20 Fragen rund um die Jahreszeit, in der alles blüht. Was für ein Umschwung! Eben noch grau und kalt, und jetzt ist der Frühling mit herrlich Sonnenschein da. BLICK gibt zum Frühlingsbeginn am 20. März Antworten auf 20 Fragen rund um die Jahreszeit, in der alles blüht. Zum Artikel Mehr

Schweizer Wetter-Ticker Ob Sonne oder Regen, ob laues Lüftchen oder Sturm: Blick liefert dir immer die aktuellsten Wetter-Updates. Ob Sonne oder Regen, ob laues Lüftchen oder Sturm: Blick liefert dir immer die aktuellsten Wetter-Updates. Wie sieht die Wetterlage aus?