Darum war Leonardo DiCaprio grosser Fan von Papst Franziskus

Dass ein religiöses Oberhaupt sich für den Klimawandel interessiert und sich auch für ein Umdenken einsetzen will, ist bisher eher ungewöhnlich. Papst Franziskus (†88), der am Ostermontag verstorben ist, war diesbezüglich ein Vorreiter. Umwelt- und Klimaschutz waren für Papst Franziskus seit langem zentrale Anliegen.

Franziskus war der erste Papst, der eine eigene Enzyklika (kirchliches Schreiben) zum Thema Umwelt, Schöpfung und Ökologie geschrieben hatte. Sein Engagement wird von Umweltschützern gelobt und gepriesen – so auch von Leonardo DiCaprio (50), der sich bereits seit 1998 mit diversen Projekten, Kampagnen und viel Geld gegen die globale Erderwärmung einsetzt. «Papst Franziskus war ein bahnbrechender Vordenker – nicht nur für die katholische Kirche, sondern auch für Umweltreformen und Umweltaktivismus», schreibt DiCaprio in einen persönlichen Nachruf für den Pontifex.

Papst Franziskus war ein Umweltschützer

«Er bewies sein tiefes und unerschütterliches Engagement für den Umweltschutz», schreibt der gläubige Christ und Umweltschützer und spricht damit «Laudatio Si» an, die Umwelt-Schriften von Papst Franziskus. «Dieses kraftvolle Dokument war ein Weckruf für einen grundlegenden Wandel in unserem Umgang mit unserem Planeten», so DiCaprio.

«Papst Franziskus betonte die Verbundenheit allen Lebens und forderte Einzelpersonen, Gemeinschaften, Institutionen und Staats- und Regierungschefs auf, sich gemeinsam für unser gemeinsames Zuhause einzusetzen», erinnert sich DiCaprio an das umweltschützende Denken vom verstorbenen Papst.

Das gemeinsame Interesse am Umweltschutz brachte Papst und Schauspieler im Jahr 2016 zusammen. Damals drehte DiCaprio seinen Dokfilm «Before the Flood», der die Folgen des Klimawandels beleuchtet. DiCaprio erinnert sich wohlwollend an die Begegnung mit dem Papst: «Dieses Erlebnis war aufschlussreich, tief bewegend und regte zum Nachdenken an.»

Die Enzyklopädie vom Papst war schon 2015 Thema bei der Pariser Klimakonferenz – im Jahr 2023 erweiterte Papst Franziskus das «Laudato Si» mit «Laudate Deum: Apostolisches Schreiben zur Klimakrise», um seinen Aufruf zum Handeln im Klimaschutz zu erneuern.

Umweltschützer Leonardo DiCaprio kommentiert voll des Lobes: «Sein Vermächtnis wird Generationen von Umweltschützern weltweit inspirieren.»

DiCaprio als Umweltschützer in der Kritik

Obwohl Leonardo DiCaprio jedes Jahr Millionen in Umweltschutzprojekte investiert und die Massen in Sachen Klimaschutz zum Umdenken anregen will, steht er genau deswegen auch immer wieder in der Kritik – wochenlang zum Spass mit der Privatyacht auf dem Mittelmeer herumtuckern oder mit dem Privatjet viel zu oft um den Globus fliegen, passen nicht zu seinem Umweltaktivismus.