1/5 Seit über zwei Jahrzehnten engagiert sich Leonardo DiCaprio intensiv für den Umweltschutz.

Livia Fietz Praktikantin People

Zuerst war er als Schauspieler bekannt, einer, der nur Frauen unter 26 datete. Nun scheint Leonardo DiCaprio (49) einen weiteren wichtigen Schwerpunkt in seinem Leben teilweise zu vernachlässigen.

Seit Jahren engagiert sich der Schauspieler für den Klimaschutz: Er investiert Millionen, ruft auf seinen sozialen Medien und in seinen Reden zur Achtsamkeit auf und hat auch die «Leonardo DiCaprio Foundation» gegründet. Doch sein persönlicher Lebensstil steht in Kontrast dazu.

DiCaprio ist häufig mit dem Privatjet, dem Helikopter oder der privaten Jacht unterwegs

Trotz seines Engagements für das Klima trat DiCaprio schon in mehrere Fettnäpfchen. 2016 flog er im Privatjet einen Rundtrip zwischen Cannes und New York, nur um – ausgerechnet – einen Preis für seinen Umwelt-Aktivismus entgegenzunehmen. Das Schlimme: Die Emissionen von Privatjets sind pro Person oft mehr als 37-mal höher als bei kommerziellen Flügen.

Obwohl er nach einigen genervten Reaktionen auf Linienflüge umstieg, als er beispielsweise 2021 nach Glasgow an den Klimagipfel COP 26 reiste, hielt dies nicht lange an.

Wie die «Daily Mail» vermeldet, legte der Oscar-Preisträger letztes Jahr Ende Februar und Anfang März fast 20'000 Kilometer im Privatjet zurück, um mit Models in Metropolen wie Mailand, London, Paris und Los Angeles zu feiern.

Nur wenige Monate später, im Juli 2023, machte er Ferien auf einer Super-Jacht in der Toskana, wo er für seine Ausflüge an Land per Helikopter herumgeflogen wurde. Zudem stiess seine Jacht pro Seemeile so viel CO2 aus wie ein Auto in zwei Monaten.

Fans werfen ihm in sozialen Medien Heuchelei vor

Fans und Follower, denen diese Doppelmoral nicht gefällt, melden sich auf Instagram zu Wort: «Du bist ein Teil des Problems», kritisiert so ein User. Andere sind skeptisch: «Du nennst dich Umweltschützer? Du fliegst mit einem Privatjet!» Sie merken an, dass seine Jacht-Ferien nicht mit seinem Engagement für die Rettung der Meere zusammenpasst: «Eine Lösung wären weniger private Jachten». Andere kommen gleich zum Punkt: «Du solltest dich schämen!».

Viele Fans loben DiCaprio aber auch für sein Umwelt-Engagement. 2021 investierte er beispielsweise über 4,4 Millionen Franken in vegane Sneaker aus recyceltem Bambus, Schaumstoff und Gummi, die das Modeunternehmen LØCI herstellt. Für jedes produzierte Paar recycelt das Unternehmen zudem 20 Plastikflaschen.