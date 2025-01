Neue Methode hilft Paraplegikern beim Gehen

Fast 70 Prozent aller Menschen mit Rückenmarksverletzungen leiden unter Muskelspasmen. (Archivbild) Foto: GAETAN BALLY

Die neue Methode besteht aus einer hochfrequenten elektrischen Stimulation des Rückenmarks, die ungewollte Muskelkrämpfe blockiert, wie in der Studie von Forschenden der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne (EPFL) und der Scuola Sant’Anna in Italien in der Fachzeitschrift «Science Translational Medicine» beschrieben wird.

Dadurch konnten die zwei in der Studie behandelten Patienten an Therapie-Programmen teilnehmen, die ihnen wegen der Muskelspasmen verwehrt geblieben waren. In Gehtests und anderen motorischen Bewertungen zeigten sie dadurch deutliche Verbesserungen.

Bei den zwei Patienten handelte es sich um eine 32-jährige Frau und einen 55-jährigen Mann, die sich beide bei Unfällen am Rückenmark verletzt hatten. Beide gelten als inkomplett gelähmt.