Vor etwas mehr als 35 Jahren, am 1. Juli 1989, fand im Zürcher Hardturmstadion ein eintägiges Open-Air statt und Blick-Musikjournalist Peter Wolf war dabei. Von ihm stammt auch das heutige Archivbild, welches das Publikum vor der Bühne zeigt. Auf der Bühne standen an dem Tag Suzanne Vega, BAP, Johnny Clegg und Joe Cocker.

Kein Ringier Bildarchiv ohne Pressefotografen! Heute feiert Felix Aeberli, langjähriger Pressefotograf und Ringier-Urgestein, seinen 80. Geburtstag. Nach langer Tätigkeit als Fotograf beim Blick, dem Ringier Bilderdienst und der Schweizer Illustrierten wurde er 1994 Fotochef der Publikation und war ab 2001 Chef vom Dienst. Das heutige Bild von Marlies Frei zeigt ihn beim Empfang von Marie-Theres Nadig und Edy Bruggmann in Flums nach den Olympischen Spielen in Sapporo 1972. Offensichtlich konnten es die Fotografen von Ringier nicht lassen, sich selbst oder sich gegenseitig im Bildarchiv zu verewigen, so stösst das RBA-Team immer wieder auf Dossiers mit entsprechenden Bildern.

Am 19. Juli 1954, also vor etwas mehr als 70 Jahren, veröffentlicht ein gewisser Elvis Presley mit «That's All Right» seine erste Single, die als erster Rockabilly-Titel in die Musikgeschichte eingeht. In den folgenden 23 Jahren Karriere mausert er sich zum «King of Rock 'n' Roll» und damit zu einer Ikone der Popkultur des 20. Jahrhunderts. Das heutige Archivbild zeigt eine Szene aus dem Jelmoli, einen Tag nach dem Tod des «Kings». Die Masse an Fanartikeln ist seither nicht kleiner geworden.

Die Sommermonate garantieren eins: Stau am Gotthard. Egal ob über den Pass oder vor dem Tunnel, irgendwo scheint es immer zu stauen. In unserem Fall stockt der Verkehr in der Schöllenenschlucht nach einer kurzfristigen Sperrung des Strassentunnels, wegen einer bröckelnden Tunneldecke. Fotografiert hat der Blick-Fotograf Josef Ritler, der ab 1963 für den Blick Bilder und Reportagen macht.

Heute ist Weltschokoladentag! Aus diesem Anlass zeigt das heutige Bild den Gewinner des Yogi-Bär-Comic-Wettbewerbs des Sonntagsblicks im Jahr 1969. Er darf aus der Schokoladenfabrik Pfister in Illnau ZH so viel Schokolade mit nach Hause nehmen, wie er tragen kann und in der Fabrik direkt aus dem Schokoladentopf naschen.

Am nächsten Freitag startet das Montreux Jazz Festival und macht die Stadt am Genfersee für zwei Wochen zum kleinen Musikmekka. Das Festival findet bereits seit über einem halben Jahrhundert statt. So ist es nicht erstaunlich, dass Bilder von grossen wie kleinen Auftritten in Montreux im Ringier Bildarchiv zu finden sind. Das heutige Bild von Siegfried Kuhn zeigt den Auftritt des Sun Ra Arkestra in Montreux von 1976, welcher auch als Live-Aufnahme verewigt wurde.

Bundesratsreisen bringen bis heute grosse Medienaufmerksamkeit mit sich. Das Ringier Bildarchiv besitzt dementsprechend viele Dossiers mit Bundesratsreisen der letzten Jahrzehnte. Das heutige Bild zeigt eine Szene der "Schulreise" auf dem Rhein aus dem Jahr 1974, mit den Bundesräten Georges-André Chevallaz, Rudolf Gnägi, Ernst Brugger, Hans Hürlimann sowie Kurt Furgler, welcher morgen seinen 100. Geburtstag feiern würde.

Nicht ein Bild, welches wir uns heute von Fussballnationalmannschaften gewohnt sind, gerade wenn es um die Zigaretten geht. Aber an der Weltmeisterschaft 1954 in der Schweiz, welche heute vor genau 70 Jahren eröffnet wurde, war dies wohl noch anders. Dies zeigt das heutige Bild aus dem Ringier Bildarchiv, mit Spielern der österreichischen Mannschaft im Vorfeld des Turniers in ihrer Unterkunft im aargauischen Baden.

Vor 40 Jahren besuchte Papst Johannes Paul II. die Schweiz. Bis heute ist es mit fast einer Woche Aufenthaltszeit und mehreren Reisestationen der umfangreichste Papstbesuch in der Schweiz. Dementsprechend umfangreich sind auch die Bilder, die sich im Ringier Bildarchiv finden. Neben den Szenen mit dem Pontifex bei Ansprachen und Messen vor Menschenmassen gibt es auch unerwartete Motive: so wie das heutige Archivbild einer Nonne mit Sonnenhut und Sinalco-Dose.