Wenn die Sonne für Dunkelheit im Herzen sorgt. Viele Menschen leiden im Frühling an einer Depression. Statt Hoffnung und Glück spüren sie Traurigkeit und Leere.

«Im Frühling häufen sich die Eintritte in der Psychiatrie»

«Im Frühling häufen sich die Eintritte in der Psychiatrie»

Jasmin Wernli Programmleiterin Blick TV

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

In Zürich wird der Böögg verbrannt und somit traditionell der Frühling eingeläutet. Eine Jahreszeit, die bei den meisten Menschen mit Hoffnung, Aufbruch und Freude verbunden ist. Je schneller der Kopf des Bööggs explodiert, desto schöner soll der Sommer werden. Eine Aussicht, die viele von uns glücklich und optimistisch stimmt. Doch die Zeit des Erwachens setzt Menschen auch unter Druck. Sie entwickeln eine Frühlingsdepression. Sie versinken in eine kalte Dunkelheit, trotz Sonne und Wärme. Im «Durchblick» verrät Dr. Maxim Zavorotnyy Chefarzt und Zentrumleiter der Psychiatrischen Dienste Aargau, wie man Betroffene am besten unterstützt.