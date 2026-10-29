Astronomen spüren möglichen Zwergplaneten auf

Der neu entdeckte Himmelskörper 2026 ED138 hat einen geschätzten Durchmesser von 600 bis 1500 Kilometern. Damit könnte er zum sechsten bekannten Zwergplaneten werden.

Darum gehts Forschende entdeckten 2026 ED138, ein Objekt jenseits von Pluto in 6,7 Milliarden km Distanz

Das Rubin-Observatorium schätzt den Durchmesser auf 600 bis 1500 km, eine Kugelform ist möglich

ED138 blieb nahe der Milchstrassenebene verborgen und ist nur südlich des Äquators sichtbar

Gabriel Knupfer Redaktor News

Weit draussen in unserem Sonnensystem haben Forscher einen möglichen neuen Zwergplaneten aufgespürt. Der Himmelskörper heisst vorläufig 2026 ED138 und zieht 6,7 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt seine Bahnen – weiter weg als der Zwergplanet Pluto.

Den spektakulären Fund machte das NSF-DOE Vera C. Rubin Observatorium in Chile. Die Forscher schätzen seinen Durchmesser auf 600 bis 1500 Kilometer. Damit ist ED138 ein heisser Kandidat für einen Zwergplaneten, denn eisige Objekte dieser Grösse formen sich fast immer zu einer Kugel.

Ein sechster Zwergplanet?

Bisher sind fünf Zwergplaneten bekannt: Pluto, Eris, Makemake und Haumaea ziehen wie das neu entdeckte Objekt ausserhalb der Neptunbahn ihre Runden um die Sonne. Ceres befindet sich im Asteroidengürtel. Ceres ist mit einem Durchmesser von 963 km der kleinste Zwergplanet und möglicherweise kleiner als ED138.

«Meine erste Reaktion war eine Mischung aus Begeisterung und Ungläubigkeit», sagt Entdecker Matthew Holman laut einer Mitteilung. «Objekte wie dieses sind sehr selten, daher begann ich sofort zu überprüfen, ob ich oder das Programm etwas falsch gemacht hatte.»

Versteckt in der Milchstrasse

Das Team durchsuchte Kataloge und Bilder und fand 20 weitere Beobachtungen, die bis zum 4. März 2026 zurückreichten. Doch wie konnte ein so grosses Objekt so lange unerkannt bleiben?

ED138 wurde in einem Himmelsbereich nahe der Ebene der Milchstrasse entdeckt. Diese Himmelsregion ist mit Millionen von Sternen vollgepackt. Entsprechend schwierig ist es, in diesem überfüllten Bereich ein bewegliches Objekt zu finden. Dazu kommt, dass sich viele grosse Teleskope auf der Nordhalbkugel befinden – ED138 ist aber nur südlich des Äquators sichtbar.

Die Existenz von ED138 und seine Umlaufbahn über zehn Jahre hinweg haben die Forscher bereits nachgewiesen. Sobald auch Form und Grösse feststehen, gilt er offiziell als Zwergplanet – und bekommt sicher auch einen richtigen Namen.