Verführerische Weihnachtsguetzli Einfach unwiderstehlich: Karamell-Küsschen

Heute gibt es köstliche Karamell-Küsschen, die ohne Weiteres zum neuen Guetzli-Liebling avancieren könnten. Allzu oft findet man sie noch nicht in den heimischen Keksdosen, dabei sind sie einfach unwiderstehlich und immer so schnell weg, dass man an Weihnachten mit dem Backen gar nicht mehr nachkommt. Hier kommt das Rezept zum Ausprobieren: