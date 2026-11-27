Eiweiss zu steifem Schnee schlagen.
Nach und nach 200 g des Zuckers einrieseln lassen und untermischen.
Eischnee über dem Dampf bei mittlerer Hitze unter ständigem Schlagen ca. 10 Minuten erwärmen.
100 g Zucker goldgelb karamellisieren und diesen noch heiss unter heftigem Schlagen im Eischnee auflösen.
Vom Herd nehmen und die Nüsse sanft unter den Eischnee heben.
Backofen auf 140 Grad vorheizen.
Masse in Spritzbeutel füllen. Backpapier auf Backblech legen.
Kleine Häufchen draufspritzen. Die Häufchen im unteren Teil des Backofens ca. 40–45 Minuten backen.
Die Kekse kann man dann mit Konfitüre oder Schokolade zusammenkleben.