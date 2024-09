Strahlende Sieger der WorldSkills Sie sind die 9 Schweizer Goldhelden!

Vom Alltag in die Weltklasse: Neun Schweizer Berufs-Talente haben in Lyon bei den WorldSkills sieben Goldmedaillen geholt. Wer sind die Köpfe und Hände hinter diesen Spitzenleistungen, und was macht sie zu wahren Champions?