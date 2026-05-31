Viele Ausflügler zieht es in Sneakers in die Berge. Ein Fachmann verrät, wo dabei die Probleme liegen – und wie sich leichtes Schuhwerk und alpine Sicherheit vereinen lassen.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von ASICS

Die Sonne lockt, der Rucksack ist gepackt, die Vorfreude auf die Wanderung steigt. Beim Griff ins Schuhregal entscheidet man sich für die City-Sneaker. Weil sie so herrlich bequem sind und man sowieso praktisch das ganze Leben in ihnen bestreitet.

Nur: Fachleute raten entschieden von dieser Wahl ab – aus Sicherheitsgründen. So auch Daniel Wallimann von ASICS. «Turnschuhe sind nicht für Wanderungen, sondern für den Alltag gedacht. Aufgrund der fehlenden Stabilität sowie der unzureichenden Griffigkeit der Aussensohle besteht ein erhöhtes Verletzungsrisiko.» Unter anderem kann schlechtes Schuhwerk in den Bergen zu Knöchelverstauchungen oder -brüchen führen. Zudem drohen Stürze, was bei abschüssigem Gelände verheerende Folgen haben kann.

Sneakers nur für den Alltag nutzen

Der Outdoor-Experte empfiehlt, Sneakers – neben dem Alltag – höchstens bei gemütlichen Spaziergängen auf präparierten Wegen zu tragen. «Sobald man aber länger und vor allem auf unterschiedlichem Terrain unterwegs ist, sollte man ein stabileres Schuhwerk mit einer abrieb- und rutschfesten Aussensohle wählen.»

Bedeutet das, dass Wandervögel zwangsläufig richtige Bergschuhe benötigen? Wallimann relativiert: «Diese Modelle braucht man bei anspruchsvollen Wanderungen, vor allem wenn man in hochalpinen Gegenden und auf Geröllfeldern unterwegs ist.» Ansonsten gebe es auch leichtere Schuhe, die genügend Sicherheit bieten. «Wie zum Beispiel den GEL-TRABUCO MT GTX von ASICS.» Der Schuh positioniere sich zwischen einem klassischen Trekkingschuh mit niedrigem und einem Wanderschuh mit hohem Schaft. «Er bietet Knöchelschutz, ist jedoch deutlich leichter und niedriger geschnitten als ein Bergschuh», so Wallimann.

Ein Schuh für viele Wege

Routentechnisch sei man mit ihm sehr flexibel: «Von leichten Spaziergängen über gelbe Wanderwege bis hin zu mittelschweren Bergwanderwegen – es liegt vieles drin.» Der GEL-TRABUCO MT GTX von ASICS schlägt also eine Brücke zwischen Leichtigkeit und alpiner Sicherheit. Nicht zuletzt auch dank seiner Sohle: «Aufgrund der ASICSGRIP-Technologie besteht die Aussensohle aus einer der rutschfestesten Gummimischungen, die es auf dem Markt gibt», sagt Wallimann. Selbst das Design des Profils trägt zum Grip bei: «Die Stollen sind multidirektional, das heisst, sie sind in alle Richtungen ausgerichtet. Das verbessert die Traktion im Gelände.»

Ein weiteres Plus: Der Schuh verfügt über eine weiche und reaktive Zwischensohlendämpfung mit integrierter Steinschutzplatte. Das heisst, man spürt die steinige Unterlage viel weniger. Auch die GEL-Dämpfung sorgt dafür, dass man bequemer läuft.

Das bedeuten die Kürzel in der Bezeichnung

Entwickelt wurde der GEL-TRABUCO MT GTX von ASICS, der für sehr viele unterschiedliche Fusstypen geeignet ist, am ASICS-eigenen Institut für Sportwissenschaft im japanischen Kobe. Fast 80 Jahre Erfahrung flossen in seine Konzeptionierung ein. «Unter dem Strich ist er eine Weiterentwicklung der dreizehnten Ausführung des GEL-TRABUCO», sagt Wallimann.

Auf die Frage, was eigentlich die Kürzel in der Bezeichnung bedeuten, erklärt der Fachmann: «GTX ist die Abkürzung für Gore-Tex. Das heisst, der Schuh ist mit einer GORE-TEX-Invisible-Fit-Membran ausgestattet und daher wasserdicht. MT steht für Mid Top, also einen halbhohen Schaft.» Dieser schütze das Sprunggelenk nicht nur vor dem Umknicken, sondern verhindere auch, dass Schmutz, Steine, Dornen oder etwa Schnee ins Schuhinnere gelangen.

Mehr Komfort für mehr Bewegung Bewegung ist der beste Treibstoff für Körper und Geist. ASICS entwickelt Outdoor- und Laufschuhe, die mit Dämpfung, Stabilität und Komfort jeden Schritt unterstützen. Damit ist ASICS seinem eigenen Namen treu, der in Kurzform für das lateinische Sprichtwort «Anima Sana In Corpore Sano» – ein gesunder Geist in einem gesunden Körper – steht. Hol dir mit ASICS den besten Support für deine Schritte – jetzt bei Berger Schuhe & Sport AG. Bewegung ist der beste Treibstoff für Körper und Geist. ASICS entwickelt Outdoor- und Laufschuhe, die mit Dämpfung, Stabilität und Komfort jeden Schritt unterstützen. Damit ist ASICS seinem eigenen Namen treu, der in Kurzform für das lateinische Sprichtwort «Anima Sana In Corpore Sano» – ein gesunder Geist in einem gesunden Körper – steht. Hol dir mit ASICS den besten Support für deine Schritte – jetzt bei Berger Schuhe & Sport AG. Jetzt ASICS erleben und shoppen

Der Praxistest am Berg

Wer den GEL-TRABUCO MT GTX von ASICS testen möchte, kann dies nicht nur bei Berger Schuhe & Sport tun, sondern auch im Rahmen des Wanderfestivals «Migros Hiking Sounds». In Schönried-Gstaad BE, auf dem Stoos SZ, in Wildhaus SG, Klosters-Madrisa GR und Schwarzsee FR ist ASICS mit einem Stand und Testschuhen im Sponsoringvillage vertreten.

«Für das Schuhtesting ist keine Anmeldung notwendig. Mit dem Eventticket des jeweiligen Standorts hat man Zugang zum Anlass und damit auch zu den Aktivitäten im Sponsoringvillage», erklärt Daniel Wallimann. «Wir freuen uns auf jeden Besuch und wollen den Outdoor-Fans zeigen, dass ASICS den perfekten Wanderschuh im Sortiment hat.» Nebst dem Schuhtesting können sich die Wanderfreunde auch in der Fotobox verewigen.

Praktischer Tipp für die richtige Grösse

Und was rät der Experte, wenn es darum geht, die optimale Grösse zu finden? «Wichtig ist, im Vorderfussbereich genügend Platz zu lassen.» Seine Empfehlung: die Schuhe anziehen, aber noch ungeschnürt lassen. «Wenn die Zehen die Schuhspitze berühren, sollte im Fersenbereich ein Finger Platz haben.» Dabei unbedingt berücksichtigen: «Die Füsse sind morgens kleiner, da sie im Verlauf des Tages anschwellen.» Schuhe später am Tag zu probieren, ist also empfehlenswert.

Die richtigen Socken zu tragen, ist ebenfalls entscheidend, wenn man in die Berge geht. «Wer atmungsaktive und verstärkte Socken trägt, reduziert das Risiko von Blasen und Druckstellen.»

Facts zum «Migros Hiking Sounds» Erst wandern, dann Live-Konzerte geniessen: das ist das Konzept der Festivalreihe «Migros Hiking Sounds». Die Teilnehmenden wandern auf markierten Routen von einem Ausgangspunkt (Start Village) über eine Zwischenstation mit Nachwuchstalenten (Talent Stage) bis zur Hauptbühne (Hiking Sounds Stage), wo das musikalische Highlight stattfindet. Im Ticketpreis inbegriffen ist ein Goodie-Bag mit Verpflegung für unterwegs. Das Event findet an neun Standorten und über 18 Eventtage in der gesamten Schweiz statt. Dieses Jahr treten unter anderem Bastian Baker, Loco Escrito, Megawatt, die Stubete Gäng, Lo & Leduc und The Baseballs auf. Erst wandern, dann Live-Konzerte geniessen: das ist das Konzept der Festivalreihe «Migros Hiking Sounds». Die Teilnehmenden wandern auf markierten Routen von einem Ausgangspunkt (Start Village) über eine Zwischenstation mit Nachwuchstalenten (Talent Stage) bis zur Hauptbühne (Hiking Sounds Stage), wo das musikalische Highlight stattfindet. Im Ticketpreis inbegriffen ist ein Goodie-Bag mit Verpflegung für unterwegs. Das Event findet an neun Standorten und über 18 Eventtage in der gesamten Schweiz statt. Dieses Jahr treten unter anderem Bastian Baker, Loco Escrito, Megawatt, die Stubete Gäng, Lo & Leduc und The Baseballs auf. Mehr Informationen

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