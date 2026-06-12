Ibiza ist nicht einfach ein Punkt auf der Landkarte, sondern ein Lebensgefühl. Mit dem neuen SEAT Ibiza suchen wir das Gefühl in der Schweiz. Orte mit Freiheit, Sound, Sommer und Community – wie im Seven Senses Beach Club Ascona. Teil drei der Serie «Find your Ibiza».

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von SEAT

Vor zehn Jahren lag Christopher Breuer am Lido von Ascona TI und stellte sich bildlich ein Szenario vor: Ein Beachclub wie auf Ibiza müsste hier möglich sein anstelle der in die Jahre gekommene Badi. Tatsächlich suchten die Besitzer des Stadtstrandes einige Zeit später nach einer neuen Nutzung. Breuer brachte seine Vorstellungen in einem detaillierten Konzept zu Papier – und entschied die Ausschreibung für sich.

Heute betreibt der gebürtige Deutsche zusammen mit seinen Geschwistern an seinem Lieblingsort in Ascona den Seven Senses Beach Club. Eine exakte Ibiza-Kopie wollte der 40-Jährige aber nicht schaffen. Vielmehr ging es darum, das Feeling der Insel ans Nordufer des Lago Maggiore zu holen: die Verbindung aus unberührter Natur und unaufgeregtem Komfort.

Die Berge am Horizont als Beach-Plus

Bei der Einrichtung setzt Breuer deshalb konsequent auf Holz und natürliche Textilien. Sandfarbene Sonnenschirme und gemütliche Liegen im Sand bilden zusammen mit den Tischen und Lämpchen unter dem Zeltdach eine stimmungsvolle Einheit. Auf den Teller kommt modern interpretierte Tessiner Pasta mit Luganighetta und regionalem Alpkäse. «Es ist hier sogar noch schöner als auf Ibiza», schmunzelt Breuer. «Das Meer endet mit einem Strich am Horizont. Hier hat man den See, diese riesigen Bäume und die wunderschönen Berge vor Augen.»

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Verliebt in Ascona hat sich Breuers Familie vor einer Ewigkeit. Oder besser gesagt: Hier haben sich seine Eltern als Jugendliche kennen und lieben gelernt. Und vor 25 Jahren sind sie von Deutschland hierher gezogen. «Damals war Ascona ein wenig eingeschlafen und stehengeblieben», erinnert sich Breuer.

Weil die Qualität in der lokalen Gastronomie nachliess und man spätabends kaum mehr warmes Essen bekam, beschloss Vater Stefan Breuer damals, selbst aktiv zu werden. Gemeinsam mit Starkoch Ivo Adam eröffnete er 2007 das Ristorante Seven – der Grundstein für ein Familienunternehmen, das heute über 20 Betriebe und 400 Mitarbeitende zählt. Christopher Breuer stieg nach seinem BWL-Studium in die Administration ein und führt die Gruppe seit rund 15 Jahren als CEO.

Maritimes Feeling und Partys wie damals

Mit dem Seven Senses Beach Club kehrte er schliesslich an den Strand zurück, an dem seine Visionen begannen. «Das Gartenbad hatte eine einmalige Aura aus Ruhe, idyllischer Gelassenheit und Schönheit mit den grossen Bäumen und dem Strand. Ich dachte mir, es kann nicht sein, dass man das nicht mehr Leuten nahebringt.» Der Club spricht Leute aller Altersklassen an, die eine entspannte Atmosphäre, guten Service und ein maritimes Lebensgefühl suchen. «Sie kommen nicht nur für ein schnelles Mittagessen. Sie bleiben oft für sechs, sieben oder acht Stunden, um die Seele baumeln zu lassen», erzählt Breuer. «Im Seven Senses kannst du einfach sein.»

Wie gut das Ibiza von Ascona funktioniert, zeigen auch die beiden Beach Festivals, die der Club zweimal im Jahr hier feiert. Für die Festivals «Naturklang» und «SunIce» strömen zehntausende Menschen nach Ascona. Breuer eifert aber nicht den Partys in Megaclubs wie dem Ushuaïa Ibiza nach. Es steht vor allem der Kontakt zwischen Natur und Mensch im Vordergrund.

Trotz des Erfolgs der Gastro-Gruppe bleibt der Seven Senses Beach Club das persönliche Herzensprojekt von Breuer, das er in enger Abstimmung mit seinen Eltern und Geschwistern führt. Die Frage, ob das Konzept an andere Schweizer Seen exportiert werden soll, verneint der CEO vorerst: «Der Ort hier ist magisch. So was kann man wahrscheinlich nicht duplizieren und eins zu eins woanders hinstellen. Aber sag niemals nie.»

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