Berge von Legosteinen und unzählige Kuscheltiere: Das Chaos im Kinderzimmer treibt viele Eltern zur Verzweiflung. Ordnungsexpertin Theresa Ulrich erklärt, wie gezieltes Entmisten den Alltag entspannt und man der Plastikflut von Gotti und Götti ein Ende setzt.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Volvo

Minimalismus scheint für Familien mit Kindern unmöglich. Schliesslich suggeriert uns die Gesellschaft, dass Kinder für eine glückliche Kindheit massenhaft Spielzeug und permanente Förderung brauchen. Doch das ist ein Irrtum, der teuer bezahlt wird: mit gestressten Eltern und überforderten Kindern.

Weniger Besitz bedeutet im Familienalltag nicht Verzicht, sondern die Rettung vor dem täglichen Stress-Kollaps. Wie das radikale Entmisten von Anfang an gemeinsam mit dem Nachwuchs gelingt, verrät Minimalismus-Coachin Theresa Ulrich. Aus ihrer früheren Arbeit als Lehrerin weiss sie, dass ein Übermass an Spielsachen nachweislich zu Unruhe und Konzentrationsschwierigkeiten führt. Statt die Kreativität zu fördern, wirkt der visuelle Ballast erdrückend. So wurden in Kindergartenklassen sogar spielzeugfreie Wochen getestet. Mit Erfolg.

«Wir verwechseln oft, dass Liebe schenken nicht Dinge schenken bedeutet», sagt die zertifizierte Ordnungsexpertin. «Kinder brauchen gar nicht immer mehr Dinge, sondern mehr Aufmerksamkeit und auch echte Begegnungen. Sie blühen erst dann richtig auf, wenn man ihnen den Raum für echte Entfaltung zurückgibt.»

Expertin Theresa Ulrich ist Gründerin der Marke «Mrs. Minimal» und arbeitet als Minimalismus-Expertin und Ordnungscoachin mit Privatpersonen und Unternehmen. Ihr Fokus liegt auf der Frage, wie Besitz, Konsum und permanente Reizflut unsere Konzentration und Lebensqualität beeinflussen. In Workshops, Vorträgen und Coachings unterstützt sie Menschen dabei, sowohl physischen als auch mentalen Ballast zu reduzieren – für mehr Klarheit, Ordnung und Leichtigkeit. Theresa Ulrich ist Gründerin der Marke «Mrs. Minimal» und arbeitet als Minimalismus-Expertin und Ordnungscoachin mit Privatpersonen und Unternehmen. Ihr Fokus liegt auf der Frage, wie Besitz, Konsum und permanente Reizflut unsere Konzentration und Lebensqualität beeinflussen. In Workshops, Vorträgen und Coachings unterstützt sie Menschen dabei, sowohl physischen als auch mentalen Ballast zu reduzieren – für mehr Klarheit, Ordnung und Leichtigkeit.

Warum Eltern das Horten verlernen müssen

Doch warum fällt es gerade Eltern so schwer, das einmal angeschaffte Zeug wieder loszulassen? Neben dem Kleiderkram für alle Eventualitäten sind es oft teure Fehlkäufe für die Kinder oder die Wohnung, die blockieren. In der Psychologie spricht man vom sogenannten Endowment-Effekt. «Sobald wir etwas besitzen, schätzen wir es wertvoller ein, als wenn es uns nicht gehört», erklärt Ulrich. Das macht das Aussortieren deutlich schwerer als das Kaufen.

Oft behält man das ungenutzte, teure Spielzeug oder ein Kleidungsstück nur, weil es einmal viel Geld gekostet hat. Damit schadet man sich jedoch selbst, da das schlechte Gewissen bei jedem Blick in den Schrank neu befeuert wird.

Schluss mit dem schlechten Gewissen

Theresa Ulrich rät Eltern in ihren Coachings zu einem befreienden Perspektivenwechsel, um den Fokus wieder auf das Wesentliche zu lenken: «Ich sage zu meinen Kundinnen und Kunden jeweils, dass sie ihre Energie und auch ihre Zeit wichtiger schätzen dürfen als einen Gegenstand. Das Geld ist an der Kasse ja schon ausgegeben worden und es kommt nicht zurück, wenn das Ding weiter im Schrank liegen bleibt.»

Jede noch so kleine Wahl, sei es morgens vor dem überfüllten Kleiderschrank oder beim Suchen von Utensilien, führt zur sogenannten Entscheidungserschöpfung. «Wer seinen Besitz reduziert, spart im hektischen Familienleben massiv mentale Energie», sagt Ulrich.

Sie lebt es selbst vor: Ihre persönliche Wintergarderobe besteht aus lediglich drei langen Hosen und drei Winterpullovern. «Meine persönliche Definition von Minimalismus ist, dass ich die Dinge besitze, die ich notwendigerweise brauche, und Dinge, die ich tatsächlich benutze. Und dann eben auch noch Dinge, die meinem Leben mehr Wert geben, als sie mich kosten.»

Volvo EX60: Der Elektro-SUV für Familien Mehr Reichweite, schnelleres Laden und höchste Effizienz machen den Volvo EX60 zum idealen Begleiter für den Alltag. Die 800-Volt-Technologie sorgt für minimale Ladezeiten und eine Reichweite von bis zu 810 Kilometer. Das grosszügige Raumkonzept verzichtet auf unnötigen Schnickschnack und setzt stattdessen auf maximale Funktionalität im Interieur. Clevere, durchdachte Stauraumlösungen sorgen dafür, dass Ordnung im Auto selbst mit Kindern zum Kinderspiel wird, während der riesige Kofferraum reichlich Platz für Kinderwagen, Gepäck und Einkäufe bietet. Für maximale Sicherheit sorgen zudem Volvos wegweisende Assistenzsysteme, die die ganze Familie auf jeder Fahrt rundum schützen. Mehr Reichweite, schnelleres Laden und höchste Effizienz machen den Volvo EX60 zum idealen Begleiter für den Alltag. Die 800-Volt-Technologie sorgt für minimale Ladezeiten und eine Reichweite von bis zu 810 Kilometer. Das grosszügige Raumkonzept verzichtet auf unnötigen Schnickschnack und setzt stattdessen auf maximale Funktionalität im Interieur. Clevere, durchdachte Stauraumlösungen sorgen dafür, dass Ordnung im Auto selbst mit Kindern zum Kinderspiel wird, während der riesige Kofferraum reichlich Platz für Kinderwagen, Gepäck und Einkäufe bietet. Für maximale Sicherheit sorgen zudem Volvos wegweisende Assistenzsysteme, die die ganze Familie auf jeder Fahrt rundum schützen. Mehr erfahren

Der Trick mit der Spielzeug-Rotation

Die grösste Angst vieler Eltern vor dem Entmisten ist das grosse Drama im Kinderzimmer. Heimliche Entsorgungsaktionen hinter dem Rücken des Nachwuchses sind für Theresa Ulrich jedoch ein absolutes No-Go, da Kinder ernst genommen werden wollen. Viel effektiver sei es, sie direkt ins Boot zu holen und ihnen den ganz persönlichen Nutzen verständlich zu machen. «Wenn das Aufräumen jede Woche den halben Samstag blockiert, kann man den Kindern vorschlagen, diese Zeit lieber für schöne Unternehmungen zu nutzen. Das verstehen selbst kleine Kinder sofort», sagt die Expertin.

Das Geheimnis für ein dauerhaft ordentliches Zimmer ist die Spielzeug-Rotation: Nur die absoluten Lieblingssachen bleiben im Raum, der Rest wird thematisch in Boxen im Keller oder auf dem Schrank verstaut. Dazu kommen einfache Alltagsroutinen: Im Hause Ulrich wandern Schultaschen nach dem Heimkommen direkt in die Garderobe, während Brotdose und Trinkflasche sofort in der Spülmaschine landen. «Das bindet die Kinder in den Alltag ein und rettet uns Eltern vor dem gefürchteten Chaos am nächsten Morgen.»

Erlebnisse statt Plastikflut von Gotti und Götti

Der meiste Ballast wird oft von ausserhalb in die Wohnung geschleppt. Grosseltern, Gotti und Götti meinen es gut, überhäufen die Kleinen aber schnell mit Bergen an Spielzeug. Hier hilft laut Ulrich nur eine offene Kommunikation. Eltern sollten frühzeitig das Gespräch suchen, die liebevolle Geste anerkennen und konkrete Alternativen wie einen Ausflug in die Badi oder in den Zoo vorschlagen. «Solche gemeinsamen Erlebnisse und die Erinnerungen daran sind viel wertvoller als die fünfte Puppe», sagt die Minimalismus-Coachin. «Bei kleineren Kindern können sich Eltern zudem ganz pragmatische Dinge des täglichen Bedarfs wünschen, wie neue Sneaker oder die ohnehin benötigten Winterstiefel.»

Wie Kinder den Wert von Dingen lernen

Wer im totalen Überfluss aufwächst, verliert schnell den Respekt vor dem Eigentum. Wenn Kinder jedoch merken, dass Dinge nicht immer unbegrenzt verfügbar sind, bauen sie eine ganz andere Beziehung zu ihrem Besitz auf und lernen echte Zufriedenheit. Theresa Ulrich beobachtete dies bei ihren eigenen zwei Söhnen anhand von Mützen und Käppis. «Früher besassen wir unzählige davon, die ständig im Hort oder bei Freunden liegen gelassen wurden, ohne dass es jemandem auffiel. Seit jeder strikt nur noch zwei Mützen und zwei Käppis besitzt, hat sich das Blatt gewendet. Geht heute etwas vergessen, wird es viel schneller gesucht.»

Wenn die Kinder im Laden nach billigem Plastikspielzeug quengeln, argumentiert die Mutter konsequent mit den Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz, für die Kinder im Kindergarten oder in der Schule ohnehin stark sensibilisiert werden. «Ich sage meinen Jungs dann ganz deutlich, dass ich das nicht kaufen will, weil das Spielzeug in drei Tagen sowieso nur in der Ecke liegt und ich nicht so viel Plastikmüll produzieren will», verrät Ulrich. «Kinder verstehen diese Zusammenhänge erstaunlich schnell. Wir dürfen ihnen da ruhig etwas zutrauen.»

Am Ende zeigt der Alltag mit weniger Besitz, dass der bewusste Verzicht auf überflüssige Gegenstände keine Einschränkung bedeutet. Er befreit das Familienleben vom täglichen Stress und schenkt Eltern und Kindern genau das zurück, was im hektischen Alltag oft zu kurz kommt: mehr Leichtigkeit, mehr Fokus und wertvolle, gemeinsame Zeit.