Neben guter Gesellschaft und der richtigen Ausrüstung braucht man beim Wandern attraktive Ziele. Hier kommen Inspirationen für unvergessliche Ausflüge. Sie sind in Wanderschuhen machbar, die so bequem sind wie Turnschuhe – aber viel sicherer.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von ASICS

Wandern ist in der Schweiz die Outdoor-Aktivität Nummer eins. Fast 60 Prozent der Bevölkerung frönen dieser Lust. Im Durchschnitt unternehmen sie dabei 20 Touren pro Jahr.

Was sich ebenfalls zeigt: Viele wandern heute gerne mit leichter Ausrüstung. Darunter Speed-Hiker, die in schnellem Tempo in anspruchsvollem Gelände unterwegs sind. Oder Lightweight-Hiker, also Leichtgewicht-Wanderer, die mehrere Tage und lange am Stück unterwegs sind. Sie minimieren das Gewicht der Ausrüstung konsequent, um die körperliche Belastung zu senken und ihre Reichweite sowie den Komfort zu erhöhen.

Doch auch Genusswandererinnen und -wanderer sind froh, wenn sie leicht – und gerade auch leichtfüssig – unterwegs sein können. Weil Turnschuhe in den Bergen keine gute Wahl sind (lies dazu auch diesen Artikel), gibt es dafür spezielle Wanderschuhe, die eine Brücke zwischen Leichtigkeit und alpiner Sicherheit schlagen.

Komfortabel und sicher wandern Der GEL-TRABUCO MT GTX von ASICS liegt zwischen einem klassischen Trekkingschuh mit niedrigem und einem Wanderschuh mit hohem Schaft und bietet Knöchelschutz. Dank ASICSGRIP-Technologie besteht seine Sohle aus einer der rutschfestesten Gummimischungen, die es auf dem Markt gibt. Teste den Schuh am ASICS-Stand beim Wanderfestival «Migros Hiking Sounds» an folgenden Orten: Wildhaus SG (22./23. August 2026)

Klosters-Madrisa GR (5./6. September 2026)

Schwarzsee FR (19./20. September 2026) Du kannst dich auch jederzeit bei Berger Schuhe & Sport beraten lassen. Der GEL-TRABUCO MT GTX von ASICS liegt zwischen einem klassischen Trekkingschuh mit niedrigem und einem Wanderschuh mit hohem Schaft und bietet Knöchelschutz. Dank ASICSGRIP-Technologie besteht seine Sohle aus einer der rutschfestesten Gummimischungen, die es auf dem Markt gibt. Teste den Schuh am ASICS-Stand beim Wanderfestival «Migros Hiking Sounds» an folgenden Orten: Wildhaus SG (22./23. August 2026)

Klosters-Madrisa GR (5./6. September 2026)

Schwarzsee FR (19./20. September 2026) Du kannst dich auch jederzeit bei Berger Schuhe & Sport beraten lassen. Jetzt mehr erfahren

Zu diesen Modellen gehört der GEL-TRABUCO MT GTX von ASICS. Er eignet sich nicht nur für leichte Spaziergänge, sondern auch für gelbe Wanderwege bis hin zu mittelschweren Bergwanderwegen. Mit ihm ist man für unsere Wandertipps bestens gerüstet. Wird es hochalpin oder warten Geröllfelder auf einen, sollte man jedoch auf Bergschuhe mit hohem Schaft wechseln.

Wichtig zu beachten: Wanderungen sollten im Voraus und verantwortungsvoll geplant werden, unter Berücksichtigung der Wetterbedingungen und der Kondition aller Teilnehmenden.

Und nun viel Spass mit unseren Inspirationen.

1 Event-Hiking für ein besonderes Erlebnis

Das Wanderfestival «Migros Hikings Sounds» bringt Laufen und Musikgenuss zusammen. In seinem Rahmen kann man nicht nur schöne Touren unternehmen (Dauer: ca. 2 Stunden), sondern dabei unterwegs auch noch Konzerte von angesagten Künstlerinnen und Künstlern geniessen. Neben Acts wie The Baseballs, Vanessa Mai, Lovebugs und Lo & Leduc treten auch Nachwuchstalente auf. Einen Überblick über die Locations, Routen und Stars findest du in unserer interaktiven Karte.

Im GEL-TRABUCO MT GTX von ASICS kann man übrigens während der Konzerte gut mittanzen. Er wiegt in der Ausführung für Herren gerade mal 340 Gramm, in der für Damen 296 Gramm. Und obwohl er beim Wandern dank seines halbhohen Schafts stabilen Halt gibt, ist der Schuh sehr flexibel.

Die Stationen des Migros Hiking Sounds

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2 Den schönsten Schluchten nach

Gerade an heissen Tagen kann man in Schluchten angenehm wandern. Denn dort herrschen tiefere Temperaturen, was für einen angenehme Abkühlungseffekt sorgt.

Neben Klassikern wie die Schöllenenschlucht, die sich zum Beispiel bei einer leichten Wanderung von Andermatt UR nach Göschenen UR erkunden lässt, oder die Rheinschlucht bei Flims GR, die man unter anderem auf einer kurzen Rundwanderung entdecken kann, gibt es noch weitere, etwas weniger bekannte Perlen. Beispielsweise die Rosenlaui-Schlucht im Haslital BE. In etwa 45 Minuten lässt sie sich auf einem gut gesicherten und ausgebauten Weg erleben. Auf den 1,2 Kilometern sind auch 200 Treppenstufen zu absolvieren.

Das Naturspektakel ist vom 14. Mai bis am 30. September 2026 täglich vom 9 bis 18 Uhr geöffnet.

3 Seen-Zauber erleben

Die beiden grössten Seen der Schweiz befinden sich am Fuss des Juras. Einerseits ist das der Genfersee mit seinen 580 Quadratkilometern Gesamtfläche (345 davon liegen in der Schweiz). Andererseits ist das der Neuenburgersee, der eine Gesamtfläche von 215 Quadratkilometern aufweist und ganz in unserem Land liegt. Warum nicht mal einen Uferspaziergang an einem dieser beiden Gewässer planen? Mit Blick aufs Wasser zu laufen, lüftet den Kopf und entspannt nachhaltig.

Wer es etwas sportlicher mag, nimmt den Weg zum einen oder anderen Bergsee unter die Füsse. Neben beliebten Bijous wie etwa dem Seealpsee im Alpsteingebiet im Appenzell gibt es auch weniger häufiger besuchte Gewässer. Etwa den Partnunsee in St. Antönien im Prättigau GR. Er lässt sich vom Berghaus Alpenrösli aus in einer leichten Wanderung erreichen. Tipp: ein Boot mieten und auf dem Partnunsee ein paar Runden drehen. Sogar Fischen ist möglich, wenn man sich rechtzeitig um ein Patent bemüht.

Gut zu wissen: Bei Wanderungen entlang von Seen oder durch Schluchten kann man auf feuchte und rutschige Stellen treffen. Mit dem GEL-TRABUCO MT GTX von ASICS ist man trittsicher unterwegs, denn seine Aussensohle besteht aus einer der rutschfestesten Gummimischungen, die es auf dem Markt gibt. Zudem bleiben die Füsse dank Gore-Tex trocken.





4 Ab auf den Aussichtsturm!

Wandern ist auch in städtischen Gebieten möglich. Und das sogar mit spektakulärer Aussicht. Bei Einheimischen und Touristen beliebt ist etwa der Uetliberg. Hat man den Zürcher Hausberg erklommen – oder per Bähnli erobert –, wartet als Krönung der 70 Meter hohe Aussichtsturm (kostenpflichtig) mit seinen 178 Treppenstufen. Von ihm aus hat man einen wunderbaren Blick bis zu den Glarner Alpen und in die Zentralschweiz.

Etwas ländlicher gelegen und weniger frequentiert, aber nicht minder schön ist der Hagenturm in Merishausen SH. Das 40 Meter hohe Bauwerk mit seinen 225 Treppenstufen bietet einen schönen Rundblick vom Schwarzwald bis zu den Alpen und eignet sich gut als Zwischenstopp bei einer Wanderung auf den Randen.

Tipp für die Westschweiz: In Chardonne VD steht mit dem Mont Pèlerin ein Fernsehturm, der auch eine Aussichtsplattform ist. Seine Besichtigung kann man gut mit einer Wanderung durch die Weinterrassen von St-Saphorin kombinieren.

Mehr Komfort für mehr Bewegung Bewegung ist der beste Treibstoff für Körper und Geist. ASICS entwickelt Outdoor- und Laufschuhe, die mit Dämpfung, Stabilität und Komfort jeden Schritt unterstützen. Damit ist ASICS seinem eigenen Namen treu, der in Kurzform für das lateinische Sprichwort «Anima sana in corpore sano» – ein gesunder Geist in einem gesunden Körper – steht. Hol dir mit ASICS den besten Support für deine Schritte – jetzt bei Berger Schuhe & Sport AG. Bewegung ist der beste Treibstoff für Körper und Geist. ASICS entwickelt Outdoor- und Laufschuhe, die mit Dämpfung, Stabilität und Komfort jeden Schritt unterstützen. Damit ist ASICS seinem eigenen Namen treu, der in Kurzform für das lateinische Sprichwort «Anima sana in corpore sano» – ein gesunder Geist in einem gesunden Körper – steht. Hol dir mit ASICS den besten Support für deine Schritte – jetzt bei Berger Schuhe & Sport AG. Jetzt ASICS erleben und shoppen

5 Das Panorama im Blick

Mit einer wunderbaren Aussicht wandern kann man in der Schweiz wohl in jedem Kanton. Zu den unvergesslichen Erlebnissen gehört dabei sicher im Oberengadin GR die Höhenwegwanderung von Maloja nach Silvaplana. Der Ausblick auf die Berge und den Silser- und Silvaplanersee ist zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis. Die Strecke (Wanderzeit ca. 3 Stunden 45 Minuten) bildet übrigens die erste Etappe des Weitwanderwegs «Via Engiadina».

Im Unterland bietet etwa der Fricktaler Höhenweg im Kanton Aargau einen eindrücklichen Rundblick. Gestartet wird in Rheinfelden, Zielort ist Zeiningen. Die leichte Tour dauert rund drei Stunden und ist das ganze Jahr machbar.

6 Erlebnisse für kleine Abenteurer

Wer mit Kindern unterwegs ist, findet in der ganzen Schweiz diverse Themenwege, bei denen der Nachwuchs auf seine Kosten kommt. In Saas-Fee im Wallis gibt es beispielsweise den Murmeliweg auf dem Spielboden, wo man mehr über die faszinierenden pelzigen Alpenbewohner erfährt. Mit etwas Glück trifft man sie sogar live an und kann sie mit Rüebli, Erdnüssli und Löwenzahn füttern.

Ein spassiges Abenteuer ist auch der Bocciatrail in Brione im Tessin, kurz BoBosco genannt. Auf der 5,5 Kilometer langen Strecke, die nach Lavertezzo führt, gibt es diverse Spielstationen mit XL-Chügelibahnen. Dort können Holzkugeln durch diverse Konstruktionen auf die Reise geschickt werden.