Wann war Schluss mit «Game of Thrones»? Wie lange ist die Einführung von Instagram her? Und wer wurde 2016 Schwingerkönig? Wir nehmen das 15-Jahre-Relax-Garantie-Angebot von Toyota zum Anlass für ein 15-Jahr-Quiz. Der Clou: Es ist gar nicht so einfach, sich zu erinnern.

Wie gut erinnerst du dich an die letzten 15 Jahre?

Wie gut erinnerst du dich an die letzten 15 Jahre?

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Toyota

15 Jahre sind eine lange Zeit. Auch in der Autobranche. Denn 15 Jahre Garantie gabs überhaupt noch nie. Toyota lanciert als erster Hersteller eine derart umfassende Service-Dienstleistung, die für sämtliche Kundinnen und Kunden von Personenwagen gilt – von Neukäufern über Occasionskäufer bis hin zu all jenen, die bereits einen Toyota-Personenwagen besitzen.

Das Geheimnis hinter diesem Versprechen heisst «Toyota Relax»: Wer sein Fahrzeug für den fälligen Service zu einem offiziellen Toyota-Partner bringt, bekommt die Relax Garantie geschenkt. Der Toyota bleibt somit auch nach Ablauf der Herstellergarantie zuverlässig geschützt – bis zu 15 Jahre nach der Erstzulassung oder bis zu einer maximalen Laufleistung von 250’000 Kilometern.

Für Toyota-Fahrerinnen und -Fahrer bedeutet das in erster Linie eines: absolute Gelassenheit im Alltag und die Gewissheit, langfristig vor unerwarteten Reparaturkosten geschützt zu sein (mehr dazu siehe Box unten).

Vorsicht vor dem Teleskop-Effekt

Wie lange diese 15 Jahre tatsächlich sind, wird einem erst so richtig bewusst, wenn man versucht, sich an Ereignisse bis zurück ins 2011 zu erinnern. Wer weiss – abgesehen von privaten Meilensteinen wie Heirat oder Geburt – noch ganz genau, was wann geschah?

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Beim Versuch, sich an Vergangenes zu erinnern, kommt uns unter anderem der sogenannte Teleskop-Effekt in die Quere, den mehrere US-Wissenschaftler untersuchten. Dieser hat zur Folge, dass unser Gehirn Ereignisse, an die wir uns noch sehr lebhaft erinnern (weil sie zum Beispiel visuell oder emotional prägend waren), in der Wahrnehmung näher an die Gegenwart heranschiebt. Umgekehrt werden kürzlich vergangene, aber unspektakuläre Routine-Ereignisse in der Wahrnehmung weiter in die Vergangenheit verschoben.

Und wie gut ist dein Gedächtnis? Mach unser Was-war-wann-Quiz und finde heraus, ob du dem Teleskop-Effekt ein Schnippchen schlagen kannst. Wir wünschen viel Spass und Erfolg!

15 Jahre Toyota Relax Garantie Ab dem 1. Juni 2026 profitieren alle Toyota-Kundinnen und -Kunden von Personenwagen von einer erweiterten Relax Garantie. Neu ist dein Toyota mit der service-aktivierten Relax Garantie bis zu einem Fahrzeugalter von 15 Jahren oder 250’000 Kilometern abgesichert. Das Versprechen umfasst den Schutz einer Vielzahl zentraler Komponenten aus den Bereichen Mechanik, Elektrik sowie Elektronik, sodass du dich jederzeit auf die bewährte Zuverlässigkeit deines Toyotas verlassen kannst. Kommt hinzu: Die Toyota Relax Garantie ist fahrzeuggebunden und bleibt auch bei einem Besitzerwechsel bestehen. Die wichtigsten Vorteile im Überblick: 15 Jahre Relax Garantie: Automatische Verlängerung nach jedem Service beim Toyota-Partner bis zum nächsten Intervall.

Automatische Verlängerung nach jedem Service beim Toyota-Partner bis zum nächsten Intervall. Auch für Occasionen: Voller Schutz für alle geprüften Bauteile – selbst nach Service-Unterbrüchen.

Voller Schutz für alle geprüften Bauteile – selbst nach Service-Unterbrüchen. Mobilitätsschutz: Zuverlässige Hilfe im Ernstfall, damit du immer mobil bleibst. Ab dem 1. Juni 2026 profitieren alle Toyota-Kundinnen und -Kunden von Personenwagen von einer erweiterten Relax Garantie. Neu ist dein Toyota mit der service-aktivierten Relax Garantie bis zu einem Fahrzeugalter von 15 Jahren oder 250’000 Kilometern abgesichert. Das Versprechen umfasst den Schutz einer Vielzahl zentraler Komponenten aus den Bereichen Mechanik, Elektrik sowie Elektronik, sodass du dich jederzeit auf die bewährte Zuverlässigkeit deines Toyotas verlassen kannst. Kommt hinzu: Die Toyota Relax Garantie ist fahrzeuggebunden und bleibt auch bei einem Besitzerwechsel bestehen. Die wichtigsten Vorteile im Überblick: 15 Jahre Relax Garantie: Automatische Verlängerung nach jedem Service beim Toyota-Partner bis zum nächsten Intervall.

Automatische Verlängerung nach jedem Service beim Toyota-Partner bis zum nächsten Intervall. Auch für Occasionen: Voller Schutz für alle geprüften Bauteile – selbst nach Service-Unterbrüchen.

Voller Schutz für alle geprüften Bauteile – selbst nach Service-Unterbrüchen. Mobilitätsschutz: Zuverlässige Hilfe im Ernstfall, damit du immer mobil bleibst. Zur Relax Garantie