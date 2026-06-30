Die Schattenseite der sonnigsten Zeit des Jahres? Die hohen Temperaturen machen unser Make-up und unsere Frisur im Nu zunichte – zum Davonlaufen! Mit diesen Tricks lassen sich die fünf typischen Probleme leicht lösen.

Vanessa Knecht

1 Tipp: Adieu Lidschatten

Durch die Hitze kann die Farbe in die Lidfalte rutschen oder schnell verblassen. Ein spezieller Primer für die Augen sorgt als Basis dafür, dass alles an Ort und Stelle bleibt. Wer will, trägt vor dem Lidschatten eine dünne Schicht transparenten Puder auf.

2 Tipp: Zerlaufener Fond de teint

Durch starkes Schwitzen wird die Foundation fleckig. Wenn man zu viel aufträgt oder die Textur zu schwer ist, besteht zusätzlich das Risiko, dass sie sich in den Poren absetzt und maskenhaft wirkt. Die Lösung: eine getönte Sonnencreme oder ein leichtes, ölfreies Make-up. Damit der Teint nicht wie zugekleistert aussieht, trägt man die Foundation nicht aufs ganze Gesicht auf, sondern nur dort, wo nötig. Ein Fixierspray mit mattierendem Effekt macht das Ganze haltbarer.

3 Tipp: Frizz-Effekt

Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto stärker kräuseln sich die Haare. Die vielen Wassermoleküle in der Luft lassen die Mähne aufquellen. Dadurch verliert sie an Glanz und Struktur. Neben Anti-Frizz-Produkten schafft ein Hitzeschutz vor dem Föhnen oder Glätten Abhilfe: Er legt sich wie ein leichter Film um die Haare und verhindert, dass Luftfeuchtigkeit eindringt und sie aufquellen lässt.

4 Tipp: Lippenstift über Bord

Cremige Texturen können sich rasch unregelmässig abtragen. Um das zu verhindern, sollte der Mund in einem ersten Schritt gepeelt werden – ganz einfach mit der Zahnbürste. Danach folgt eine Lippenpflege, die kurz einziehen muss. Jetzt werden die Konturen mit einem wasserfesten Lipliner nachgezogen und zuletzt mit einem matten oder kussfesten Lippenstift ausgefüllt.

5 Tipp: Speckiger Glanz

Hohe Temperaturen regen die Talgproduktion an, was zu einem öligen Teint führt. Hier hilft ein mattierender Puder oder Blotting Papers, die überschüssiges Öl entfernen und das Gesicht mattieren – ohne das ganze Make-up zu ruinieren.