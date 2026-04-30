So hast du Frankreich und Deutschland noch nie gesehen

Auf der Seine durch Paris gleiten oder durch die Provence cruisen und zum Finale den Sonnenuntergang in der Camargue feiern: Flussreisen auf Europas Gewässern liefern neue Eindrücke und spektakuläre Sommer-Erlebnisse. Eine Auswahl.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Excellence Cruises

Wer an Bord der Excellence-Flotte eincheckt, tauscht den hektischen Alltag gegen das sanfte Dahingleiten auf Europas Wasserwegen ein: Während draussen Metropolen und unberührte Naturlandschaften fast wie im Kino am Fenster vorbeiziehen, geniesst man im Inneren das luxuriöse Ambiente eines schwimmenden Grandhotels. Auf diese Art lassen sich verschiedene Länder Europas ohne Kofferpacken und Stress entdecken – entschleunigt und aus einer völlig neuen Perspektive heraus.

Welche Ecken unseres Kontinents sich per Cruise bereisen lassen? Die folgende Übersicht zeigt es.

Frankreichs Süden: Lavendelduft und Sinneszauber



LYON–PORT ST. LOUIS – Die majestätische Rhône fliesst sanft durch historische Städte und atemberaubende Landschaften. Von Lyon aus gondelt das Schiff «Excellence Rhône» in Richtung Mittelmeer. Von der geräumigen Kabine mit französischem Balkon aus hat man freien Blick auf das Naturspektakel. Die Reise mit Excellence Cruises ist ein Fest fürs Auge und für alle Sinne. Highlights? Trüffelverkostung in Grignan und der Duft von L’Occitane in den Gärten von Manosque. In Arles fängt man das Licht ein, das schon Van Gogh verzauberte und inspirierte. Rund um Avignon bestaunt man Pont du Gard und Papstpalast, bevor man in der Camargue den Sonnenuntergang feiert. Das Finale? Ein Tag am Meer im Nationalpark Calanques bei Cassis.

Sommernachtstraum auf der Seine



PARIS–LE HAVRE – Der Auftakt für diese Frankreich-Reise ist schwer zu toppen: Nach einer Nacht auf der «Excellence Royal», die im Herzen der französischen Hauptstadt ankert, begibt man sich über die Dächer von Paris, zum Zmittag im legendären Eiffelturm-Restaurant Le Jules Vernes (2 Michelin-Sterne). Danach bleibt Zeit, durch die schönsten Gärten oder Montmartre zu schlendern, bevor das Schiff Richtung Versailles ablegt. Von dort aus folgt man der Seine durch das grüne Herz der Normandie. In Vernon wandelt man durch den Garten und das Wohnhaus Claude Monets, bei Le Havre warten die spektakulären Klippen von Étretat. Schicke Hafenstädtchen wie Honfleur oder das mondäne Seebad Dieppe bringen Feriengästen den maritimen Zauber der Region näher. Mit Ankerplatz Rouen atmet man Geschichte beim Ausflug an den historisch bedeutsamen Omaha Beach – Schauplatz des D-Day am 6.6.1944.

Rhein ins Vier-Länder-Vergnügen



BASEL–AMSTERDAM – Eine spannende Flussreise startet direkt ab der Schweiz: Von Basel aus begibt man sich auf den Rhein – einen Fluss, der verbindet und viele Geschichten zu erzählen weiss. Die erste Etappe führt wieder nach Frankreich: In Strassburg erkundet man per Boot die Kanäle der City und lässt sich beim Bummel elsässischer Köstlichkeiten schmecken, bevor die «Excellence Queen» Kurs auf Deutschland nimmt. Vorbei am legendären Loreley-Felsen steuert das Schiff Köln an. Brauhaus-Besuch oder Streetart-Kultur? Nach einem spannenden Vormittag klingt der Tag an Bord dank eines Poetry-Slams mit feinster Wortkunst auf dem Wasser aus. Von den urbanen Skylines des Ruhrgebietes gehts weiter ins Nachbarland Niederlande. In Rotterdam warten eine Rooftop-Tour, ein Ausflug in die Postkartenidylle des Umlandes samt seiner Windmühlen oder nach Den Haag. Tags darauf lockt Amsterdam mit seinen Grachten und dem Künstlerviertel Jordaan, einem malerischen Labyrinth aus Galerien und Cafés. Kontrastreich geht es weiter: Von Duisburg und Düsseldorf aus gibts Einblick in die Zeche Zollverein, einst eine der grössten Steinkohlenzechen, oder in die Welt der Popmusik (Führung: «The Sound of Düsseldorf»). Beschaulicher ist die nächste Etappe nach Rüdesheim, mit Wanderungen durch die Weinberge samt Degustation oder der Stopp in Baden-Baden mit seiner Belle-Epoque-Kulisse.

Gute Gründe für eine Sommer-Cruise Ob Rhône, Seine, Oder, Rhein oder Donau – für alle der insgesamt 150 Flussreisen von Excellence Cruises gilt: Dank raumhohen Fensterfronten in den Zimmern kann man Sightseeing quasi vom Bett aus betreiben. Das noble und gemütliche Interieur erinnert an Grandhotels, auch die Küche ist Extraklasse. Dank dem Excellence-Inklusivpaket kann man sich auf einer Flussreise von Anreise bis Abreise entspannen: Vollpension, abwechslungsreiche Land- und Bordprogramme, Gepäckservice, Zeitungskiosk und vieles mehr sind enthalten. Der grösste Luxus stellt sich dadurch wie von selbst ein: einsteigen, auspacken und dann entschleunigen. Auf allen Flussschiffen zählt Rhythmus statt Tempo. Ob Rhône, Seine, Oder, Rhein oder Donau – für alle der insgesamt 150 Flussreisen von Excellence Cruises gilt: Dank raumhohen Fensterfronten in den Zimmern kann man Sightseeing quasi vom Bett aus betreiben. Das noble und gemütliche Interieur erinnert an Grandhotels, auch die Küche ist Extraklasse. Dank dem Excellence-Inklusivpaket kann man sich auf einer Flussreise von Anreise bis Abreise entspannen: Vollpension, abwechslungsreiche Land- und Bordprogramme, Gepäckservice, Zeitungskiosk und vieles mehr sind enthalten. Der grösste Luxus stellt sich dadurch wie von selbst ein: einsteigen, auspacken und dann entschleunigen. Auf allen Flussschiffen zählt Rhythmus statt Tempo. Flussreise buchen

Donauwalzer der besonderen Art



PASSAU–BUDAPEST – Die Donau ist mit einer Länge von 2850 Kilometern nach der Wolga der zweitlängste Fluss Europas. Auf der Fahrt mit der «Excellence Empress» bietet sie Reisenden zwischen Passau und Budapest Heimat und erfrischende Perspektiven auf Land und Städte. Nach Linz und dem idyllischen Salzkammergut ist der Halt in Wien der Hit: Klassisches Konzert, im Mozarthaus, Velotour zu den grünen Oasen der Donauinseln oder Kunst von Friedensreich Hundertwasser – die österreichische Hauptstadt bedient alle Geschmäcker. Wer mag, begibt sich unter die Erde: Im mystischen Wienerwald kann man in der Seegrotte Hinterbrühl einen von Europas grössten unterirdischen Seen mit Booten erkunden. Nächster Stopp ist Budapest, mit Burgviertel und Margareteninsel. Ein ungarischer Tanzabend oder ein Besuch im Strudelhaus versüssen den Stopp in Ungarns Hauptstadt. Auch in Bratislava lohnt ein Landgang, vom Schiffsanleger ist man in wenigen Minuten im historischen Zentrum. Oder man bucht eine Busfahrt zur Burgruine Theben: Sie thront auf einem hohen Felsen über dem Zusammenfluss der Donau und der March und gehört zu den wichtigsten archäologischen Stätten Mitteleuropas. Das wohl prunkvollste Teilstück der Donau ist die Wachau mit ihren sanften Hügeln, barocken Klöstern und einer tief verwurzelten Genusskultur. In Krems verköstigt man in Lillis Marillengarten alles rund um die Wachauer Sommerfrucht.

Zwischen Fischbrötchen und Currywurst



STRALSUND–BERLIN – Eine Küstencruise vom Meer bis zur Metropole Berlin. Auf der neuntägigen Reise mit der «Excellence Coral» schnuppert man erst mal Seeluft. Der Start in der Hansestadt Stralsund und rund um Rügen bietet Kreidefelsen, weisse Strände und das tiefblaue Licht der Ostsee. Neben hübschen Fischerdörfern und Kapitänshäusern punktet die Region mit altherrschaftlichen Kaiserbädern und ihrer weissen Architektur. Bei der Fahrt durch die flachen Bodengewässer rund um Darss/Zingst schaltet man automatisch einen Gang runter: Kraniche ziehen (im Frühjahr und Herbst) über das Schilf, das Schiff gleitet fast lautlos durch das seichte Wasser. Wenn es Richtung Stettin und weiter nach Berlin geht, wandelt sich die Szenerie in ein sattes Grün. Alte Alleen, weite Polderflächen und die urwüchsige Flusslandschaft der Oder prägen das Bild. In der deutschen Hauptstadt schliesslich kann man in den Grossstadtdschungel eintauchen und sich bei einer Citytour die beste Currywurst zeigen lassen.

Friesische Freiheit in Holland



NIJMEGEN–TEXEL – Hafenstädte und Meeresbrisen – das verbindet die maritime Route mit der «Excellence Countess» durch Nordholland und das Ijsselmeer. Ab Nijmegen beginnt das Abenteuer für Weitblick-Fans. Die Polderlandschaften von Friesland und Zeeland liefern Horizonte ohne Ende. Hafenstädte mit historischen Giebelhäusern lohnen den Landgang. In Middelburg auf der Halbinsel Walcheren begutachtet man eine Austernfarm, erfährt Wissenswertes über Sturmflutwehren und Deiche. In Rotterdam bleibt Zeit für eine Hafen- und Stadtrundfahrt, in Amsterdam gondelt man entlang der Grachten. Beim Ausflug nach Hoorn mit seinen erstklassigen Boutiquen und Feinkostläden kann man durch die Gassen flanieren und am Hafen ein Glas Wein trinken, während die Masten der Schiffe im Wind klappern. Am nächsten Tag cruist man zur Nordseeinsel Texel und wählt zwischen Seehunde-Schutzstation oder Krabbenfischer-Kutterfahrt. Wieder am Festland beamt man sich in Harlingen in andere Sphären: Dort steht mit dem Königlichen Eise-Eisinga das älteste noch funktionierende mechanische Planetarium der Welt. Galaktisch gut!