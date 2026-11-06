Morgens E-Mails beantworten, nachmittags am Meer entspannen: Wer unterwegs arbeitet, verbindet Beruf und Ferien. Damit das funktioniert, kommt es auf die richtige Vorbereitung an. Mit diesen Tipps sparst du Platz im Koffer und bist für den Arbeitsalltag unterwegs gerüstet.

Diese Dinge gehören ins Gepäck, wenn du Ferien und Job verbindest

Diese Dinge gehören ins Gepäck, wenn du Ferien und Job verbindest

Blick Lifestyle

Am Morgen im Café die nächsten Termine planen, zwischendurch eine Videokonferenz abhalten und nach Feierabend eine fremde Stadt erkunden: Das Arbeiten von unterwegs ist für viele Menschen längst eine attraktive Möglichkeit, den Job mit neuen Erlebnissen zu verbinden.

Das sogenannte Workation setzt sich aus den englischen Wörtern «Work» für Arbeit und «Vacation» für Ferien zusammen. Voraussetzung ist meist, dass sich die beruflichen Aufgaben auch am Computer erledigen lassen. Doch damit der Arbeitsplatz am Meer, in den Bergen oder in einer fremden Stadt funktioniert, lohnt sich eine gute Vorbereitung.

Mit leichtem Gepäck unterwegs

Wer Arbeit und Ferien verbindet, muss häufig mehr einpacken als bei einer gewöhnlichen Reise. Gleichzeitig soll der Koffer möglichst leicht bleiben. Gerade bei Flugreisen macht es deshalb Sinn, vor dem Packen genau zu überlegen, was wirklich gebraucht wird.

Viele Dinge lassen sich bei Bedarf auch vor Ort kaufen. Wer auf unnötige Mitbringsel und Reserveartikel verzichtet, spart Platz und Gewicht.

Bei der Kleidung hilft eine einfache Strategie: Statt für jeden Tag ein eigenes Outfit einzupacken, setzt du auf wenige Teile, die sich vielseitig kombinieren lassen. Ein solcher Kapselkleiderschrank macht es einfacher, mit wenig Gepäck unterschiedliche Looks zusammenzustellen.

Auch bei Pflegeprodukten lässt sich Platz sparen. Wer seine gewohnte Kosmetik mitnehmen möchte, kann sie in kleine, wiederbefüllbare Reisefläschchen umfüllen. Dabei gelten bei Flugreisen für Flüssigkeiten im Handgepäck die jeweiligen Sicherheitsbestimmungen.

Was neben Laptop und Ladegerät nicht fehlen sollte

Die technische Ausstattung entscheidet oft darüber, wie angenehm das Arbeiten unterwegs ist. Neben Laptop oder Tablet gehören die passenden Ladegeräte und Kabel ins Gepäck. Wer regelmässig Videokonferenzen führt, sollte zudem an Kopfhörer mit Mikrofon denken.

Je nach Arbeitsweise können weitere Helfer nützlich sein:

Kabellose Kopfhörer: Sie erleichtern Telefonate und Videokonferenzen, besonders in belebten Cafés oder Gemeinschaftsbüros.

Sie erleichtern Telefonate und Videokonferenzen, besonders in belebten Cafés oder Gemeinschaftsbüros. Kompakte Bluetooth-Tastatur: Wer auf dem Tablet oder Smartphone längere Texte schreibt, kann damit komfortabler arbeiten.

Wer auf dem Tablet oder Smartphone längere Texte schreibt, kann damit komfortabler arbeiten. Powerbank: Sie hilft, wenn unterwegs keine Steckdose verfügbar ist. Vor Flugreisen sollte man die Vorschriften der Airline für Akkus und Powerbanks prüfen.

Sie hilft, wenn unterwegs keine Steckdose verfügbar ist. Vor Flugreisen sollte man die Vorschriften der Airline für Akkus und Powerbanks prüfen. Adapter: Je nach Reiseziel braucht es einen passenden Steckeradapter.

Je nach Reiseziel braucht es einen passenden Steckeradapter. Notizbuch und Stift: Für schnelle Gedanken, spontane Ideen oder die Tagesplanung sind sie eine praktische Ergänzung.

Vor der Abreise lohnt sich ausserdem ein kurzer Technikcheck. Sind alle Geräte geladen? Funktionieren die wichtigsten Apps auch offline? Und gibt es am Reiseziel eine zuverlässige Internetverbindung?

Auch die Freizeit gehört zur Workation

Wer Arbeit und Ferien kombiniert, sollte nicht nur an den Job denken. Gerade nach einem langen Arbeitstag kann es guttun, bewusst Abstand von Bildschirmen zu nehmen. Ein Buch, ein Rätselheft oder ein Notizbuch brauchen wenig Platz und sorgen für Abwechslung. Auch bequeme Schuhe für Spaziergänge oder Sportkleidung können sich lohnen, wenn du die Umgebung in deiner freien Zeit erkunden möchtest.

Wichtig ist, die Arbeitszeiten möglichst klar von der Freizeit zu trennen. Wer den ganzen Tag erreichbar bleibt, läuft Gefahr, zwar an einem schönen Ort zu sein, aber kaum etwas davon mitzubekommen.

Weniger Gepäck, mehr Freiheit

Eine gelungene Workation beginnt nicht erst am Reiseziel, sondern schon beim Packen. Wer die wichtigsten Dinge vorbereitet und auf unnötigen Ballast verzichtet, spart Zeit und Nerven.

Am Ende geht es darum, eine gute Balance zu finden: genügend Ausstattung für konzentriertes Arbeiten, aber auch genügend Freiraum, um den neuen Ort zu geniessen. Denn der besondere Reiz einer Workation liegt gerade darin, dass neben dem Beruf auch neue Eindrücke und Erholung Platz haben.

Dieser Artikel erschien zuerst auf aktuality.sk. Das slowakische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.