Die Demokraten haben bei den US-Zwischenwahlen beide Kammern des Kongresses gewonnen. Doch wer auf einfachere Einreisen und günstigere USA-Ferien hofft, braucht Geduld. Was der politische Wechsel für Schweizer Reisende bedeutet.

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Ein Roadtrip durch Kalifornien, ein paar Tage New York oder endlich einmal den Grand Canyon sehen: Die USA stehen bei vielen auf der Reisewunschliste. Gleichzeitig sorgen die aktuellen Einreisekontrollen und zusätzliche Kosten für Fragen. Bringt die Niederlage von Donald Trumps Republikanern bei den Zwischenwahlen nun Erleichterung?

Die Demokraten haben die Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus gewonnen. Damit können sie den Präsidenten künftig stärker unter Druck setzen. Für deine nächsten Ferien bedeutet das allerdings noch keine neuen Spielregeln. Das Wahlergebnis allein ändert weder Einreisevorschriften noch Eintrittspreise.

Trump bleibt Präsident

Bei den sogenannten Midterms wird über die Zusammensetzung des Kongresses abgestimmt. Das Präsidentenamt steht dabei nicht zur Wahl. Der neue Kongress tritt am 3. Januar 2027 zusammen. Trumps reguläre Amtszeit läuft bis zum 20. Januar 2029.

Auch mit einer demokratischen Mehrheit lassen sich Gesetze nicht beliebig ändern. Trump kann sein Veto einlegen. Um dieses zu überstimmen, braucht es in beiden Kammern eine Zweidrittelmehrheit. Ein grundlegender Kurswechsel setzt deshalb mehr voraus als einen Wahlsieg.

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Bei der Einreise gelten weiterhin die bisherigen Regeln

Für Schweizer Staatsangehörige ist eine visafreie Reise unter den Bedingungen des Visa Waiver Program weiterhin möglich. Wer die Voraussetzungen erfüllt, benötigt dafür eine bewilligte elektronische Reisegenehmigung, kurz ESTA. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) empfiehlt, die eigene Berechtigung vor jeder Einreise zu prüfen, dies auch mit einem bereits bewilligten ESTA.

Wer wegen strenger Kontrollen mit einer Buchung gezögert hat, sollte aus dem Wahlergebnis deshalb keine Entwarnung ableiten. Eine neue Kongressmehrheit ist keine Anweisung an die Grenzbehörden, Reisende anders zu behandeln.

Über Budgets, Gesetzgebung und die Kontrolle der Regierung könnten die Demokraten künftig Einfluss nehmen. Ob daraus einfachere Verfahren oder andere Vorgaben entstehen, bleibt jedoch offen. Kürzere Wartezeiten oder lockerere Kontrollen lassen sich daraus heute nicht versprechen.

Der Grand Canyon wird durch die Wahl nicht günstiger

Auch beim Besuch der Nationalparks lohnt sich ein genauer Blick aufs Ferienbudget. Seit Anfang 2026 kostet der Jahrespass «America the Beautiful» für Menschen ohne US-Wohnsitz 250 Dollar. In ausgewählten beliebten Nationalparks fällt für diese Besucher ab 16 Jahren ohne entsprechenden Pass zusätzlich zum regulären Eintritt eine Gebühr von 100 Dollar pro Person an. Dazu gehören unter anderem Grand Canyon, Yellowstone und Yosemite.

Die Wahl schafft diese Gebühren nicht ab. Wer mehrere Parks besuchen möchte, sollte deshalb vor der Buchung ausrechnen, welche Eintrittsoption zur geplanten Route passt.

Mehr Geld für die Parks wäre künftig politisch denkbar. Ebenso sind neue Auseinandersetzungen über den Staatshaushalt möglich. Daraus bereits bessere Angebote oder bevorstehende Schliessungen abzuleiten, wäre verfrüht.

Werden Hotels und Mietwagen billiger?

Für Schweizer Reisende spielt neben den Preisen vor Ort vor allem der Wechselkurs zwischen Franken und Dollar eine Rolle. Wird der Dollar gegenüber dem Franken günstiger, kosten Ausgaben in den USA umgerechnet weniger. Steigt er, wird das Ferienbudget stärker belastet.

Welche Richtung der Dollar nach der Wahl längerfristig einschlägt, lässt sich aus dem Ergebnis allein nicht ableiten. Auch Flugtickets, Hotels und Mietwagen werden nicht automatisch günstiger, nur weil sich die Mehrheiten in Washington verschieben.

Für deine Buchung sind die konkreten Angebote und Konditionen deshalb aussagekräftiger als die Hoffnung auf einen politischen Preisrutsch.

Was du zur Sicherheitslage wissen solltest

Das EDA beurteilt Reisen in die USA grundsätzlich als sicher. Es weist aber darauf hin, dass es bei Kundgebungen zu Ausschreitungen kommen kann. Reisende sollen Demonstrationen und Protestversammlungen meiden und die Anweisungen der lokalen Behörden beachten. Das ist eine allgemeine Reiseempfehlung und kein Beleg für eine neue Gefahrenlage nach der Wahl.

Wenn du demnächst in die USA reist, prüfe vor der Abreise unbedingt die aktuellen Einreisebestimmungen, die EDA-Reisehinweise und die Informationen deiner gebuchten Nationalparks. Der Wahlausgang könnte die Politik der kommenden Jahre verändern. Für deine nächste Reise zählen vorerst die Regeln, die heute gelten.