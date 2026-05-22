Nach den Ferien sofort den Koffer auspacken? Laut einem Arzt könnte genau das zum Problem werden. Der Grund: Bettwanzen könnten unbemerkt aus Hotels mit nach Hause reisen – und sich dort schnell ausbreiten.

Das solltest du nach den Ferien besser nicht sofort tun

Das solltest du nach den Ferien besser nicht sofort tun

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Koffer nach Ferien besser geschlossen lassen, um Bettwanzen vorzubeugen.

Bettwanzen-Eier schlüpfen in 6–10 Tagen, junge Tiere brauchen Blut.

Experten empfehlen: Gepäck kontrollieren, Kleidung heiss waschen, Koffer auf Fliesen öffnen

Blick Lifestyle

Für viele gehört es zu den nervigsten Aufgaben nach den Ferien: Koffer auspacken. Manche erledigen es sofort, andere lassen das Gepäck tagelang unangetastet in der Ecke stehen. Laut einem Arzt könnte genau das sogar ein Vorteil sein – und zwar aus hygienischen Gründen.

Der Mediziner Jason Singh warnt auf TikTok vor einem Problem, das viele Reisende unterschätzen: Bettwanzen. Die kleinen Parasiten könnten sich während der Ferien im Gepäck einnisten und unbemerkt mit nach Hause reisen.

Bettwanzen reisen oft im Koffer mit

Besonders Hotels, Ferienwohnungen oder öffentliche Verkehrsmittel gelten als mögliche Orte, an denen sich Bettwanzen verbreiten können. Die Tiere verstecken sich gerne in Kleidung, Stoffen oder Kofferritzen.

Laut Dr. Singh können Bettwanzen-Eier innerhalb von sechs bis zehn Tagen schlüpfen. Die jungen Tiere brauchen danach allerdings Blut, um zu überleben und sich weiterzuentwickeln.

Warum der Koffer besser geschlossen bleibt

Der Arzt empfiehlt deshalb, den Koffer nach der Rückkehr möglichst geschlossen zu lassen – idealerweise sogar bis zu zwei Wochen.

Die Idee dahinter: Wenn sich tatsächlich Bettwanzen oder Eier im Gepäck befinden, sollen die geschlüpften Tiere ohne Nahrung austrocknen und sterben, bevor sie sich in der Wohnung ausbreiten können.

Klingt ungewöhnlich – hat laut dem Arzt aber einen praktischen Hintergrund.

Ganz ohne Vorsicht geht es trotzdem nicht

Wer nicht zwei Wochen auf seine Kleidung verzichten kann oder bald wieder verreist, muss den Koffer natürlich nicht komplett ignorieren. Experten raten zusätzlich zu einigen einfachen Vorsichtsmassnahmen:

Kleidung direkt bei hoher Temperatur waschen.

Koffer nicht aufs Bett stellen.

Gepäck nach der Reise kontrollieren.

Koffer möglichst im Badezimmer oder auf Fliesen öffnen.

Stofftaschen und Kleidung gründlich ausschütteln.

Bettwanzen sind hartnäckig

Das Problem: Bettwanzen vermehren sich schnell und sind extrem mühsam zu bekämpfen. Hat man sie einmal in der Wohnung, braucht es oft professionelle Hilfe.

Genau deshalb raten Experten dazu, nach Reisen aufmerksam zu sein – besonders nach Hotelaufenthalten oder längeren Trips mit mehreren Unterkünften. Somit ist das Liegenlassen des Koffers nach den Ferien tatsächlich die vernünftigere Option, als diesen sofort auszupacken.

Dieser Artikel erschien erstmals auf Onet Kobieta, die Frauen- und Lifestyle-Rubrik des polnischen Nachrichtenportals Onet, welches zu Ringier Medien gehört.