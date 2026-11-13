Du möchtest im Flugzeug ein Glas Wasser, doch die Crew ist nirgends zu sehen. Darfst du jetzt den Rufknopf drücken oder ist der nur für Notfälle da? Wann du ohne schlechtes Gewissen klingeln kannst und in welchen Momenten du besser noch kurz wartest.

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Am Fenster sitzt es sich wunderbar, du hast deine Ruhe und die Aussicht passt. Zumindest so lange, bis du etwas brauchst und die beiden Menschen neben dir eingeschlafen sind. Über deinem Kopf wartet der Rufknopf. Aber wegen eines Getränks nun gleich jemanden herbeiklingeln? Das fühlt sich schnell unhöflich an. Dabei kommt es eigentlich vor allem darauf an, was genau du jetzt brauchst und was in der Kabine gerade los ist.

Rufknopf im Flugzeug: Auch für Getränke erlaubt

Vorab gesagt: Du musst keinen Notfall haben, um den Knopf zu benutzen. Lufthansa erklärt gegenüber dem Reiseportal «Reisereporter», dass du damit auch nach Getränken oder Snacks fragen darfst. Ob dein Wunsch erfüllt werden kann und etwas kostet, hängt vom Angebot an Bord ab. Der Knopf stellt zunächst einmal den Kontakt zur Crew her und jemand vom Personal wird zu deinem Sitz kommen, sobald es die Arbeit zulässt. Wenn zum Beispiel gerade alle mit der Essensausgabe beschäftigt sind, könnte es etwas länger dauern.

Für deinen nächsten Flug heisst das: Du brauchst dich für eine freundliche Bitte nicht zu entschuldigen. Sag einfach freundlich, was du möchtest.

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Notfall an Bord: Zögere nicht, Hilfe zu holen

Wenn du dringend Hilfe brauchst oder einen möglichen Notfall bemerkst, ist der Rufknopf besonders wichtig. Versuche dann nicht erst abzuwägen, ob du der Crew Umstände machst. Sag möglichst klar, was passiert ist und wer Hilfe braucht. So muss das Kabinenpersonal nicht erst herausfinden, ob du einen Kaffee möchtest oder ein ernstes Problem hast.

Bordservice: Wann dein Wunsch warten kann

Der Getränkewagen steht bereits zwei Reihen vor dir? Dann kannst du mit deiner Bestellung warten, bis du an der Reihe bist. Auch für die Frage nach einer weiteren Serviette lohnt sich ein kurzer Blick in den Gang: Vielleicht kommt ohnehin gerade jemand vorbei.

Als Faustregel hilft dir: Brauchst du Unterstützung, nutze den Knopf. Geht es um einen kleinen Wunsch, prüfe kurz, ob sich dieser beim nächsten Kontakt erledigen lässt. Falls dies nicht der Fall ist, scheu dich nicht, den Knopf zu drücken. Formuliere dann nach Möglichkeit mehrere Anliegen zusammen. Wenn du zum Wasser auch einen frischen Becher brauchst, oder dir eine Serviette und Nüssli wünschst, sag es gleich. Das erspart der Crew einen zusätzlichen Weg.

Anschnallzeichen und Turbulenzen: Bleib sitzen

Leuchtet das Anschnallzeichen, bleib angeschnallt auf deinem Platz und beachte die Anweisungen der Crew. (Übrigens: auch bei ausgeschaltetem Zeichen wird grundsätzlich empfohlen, den Gurt gesamthaft während des Sitzens geschlossen zu halten.)

Auf einen Kaffee vom Boardservice musst du in einer solchen Situation nun warten. Brauchst du dringend medizinische Hilfe, mache über den Rufknopf auf dich aufmerksam und beschreibe dein Anliegen schnell und klar.

Zur Bordküche gehen? Airlines haben andere Vorgaben

Einfach selbst nach hinten laufen und fragen? Das wird je nach Fluggesellschaft unterschiedlich gehandhabt. Lufthansa hält das laut «Reisereporter» grundsätzlich für möglich, sofern keine Einschränkungen gelten. Condor bittet dagegen darum, Servicewünsche möglichst am Sitzplatz zu äussern, am besten während des Service oder über den Rufknopf. Die Bordküche ist schliesslich auch ein Arbeitsplatz.

Halte dich deshalb an die Hinweise an Bord. Du brauchst keine allgemeingültige Flugzeug-Etikette auswendig zu lernen: Ein freundlicher Ton, ein wenig Geduld und ein Blick darauf, was die Crew gerade beschäftigt, helfen meist schon weiter. Und wenn du Unterstützung brauchst, darf der kleine Knopf genau das tun, wofür er da ist: jemanden auf dich aufmerksam machen.