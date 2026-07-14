Völlig egal, wo ihr eure Ferien verbringen wollt, wir kennen die besten Reisetipps für Familien mit Kindern!

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das Magazin «Travel & Leisure» veröffentlichte Familien-Reisetipps, darunter Fun Facts

Wichtigster Tipp: Kinder in Reisevorbereitung einbeziehen, z. B. Fakten recherchieren

Die Malediven sind das flachste Land, höchste Erhebung nur 2.4 Meter

Sylvie Kempa Redaktorin Schweizer Illustrierte

Welche Reisetipps haben eigentlich wirklich erfahrene Globetrotter-Familien für andere Eltern auf Lager? Das wollte das Magazin «Travel & Leisure» wissen und veröffentlichte Reisetipps für Familien.

Dieser Reisetipp ist von allen der beste!

Dabei sticht ein Tipp aus der Masse hervor: Um eure Kinder in die Vorbereitungen einer Reise zu involvieren, sucht lustige Fun Facts über die Destination heraus. Oder beauftragt die Kinder damit, diese zu recherchieren, wenn sie schon alt genug sind. Das schürt die Vorfreude und bildet das Allgemeinwissen!

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Die Malediven sind das flachste Land der Welt, dessen höchste Erhebung nur 2.4 Meter über Meer liegt. Die Häuser von Amsterdam stehen auf 11 Millionen Pfählen und können angehoben werden. In Grönland kann man nur bis 12 Zählen. Zumindest, wenn man Kalaallisut spricht, die offizielle grönländische Sprache. Alle weiteren Zahlen werden mit «Viele» benannt. Wer genauere Angaben machen möchte, muss sich ab 13 mit dänischen Zahlen ausdrücken. Die Füsse der Freiheitsstatue sind 7.6 Meter lang, sie hat also Schuhgrösse 1200. Wer im Louvre alle Räume besichtigen möchte, muss 1450 Schritte gehen (für kleine Wandermuffel). In Thailand gilt der Kopf als wichtigster Körperteil, er wird deswegen nie von Fremden berührt – auch nicht bei Kindern. Die griechische Nationalhymne hat 158 Strophen. Auswendig können die meisten Griechen aber nur die ersten zwei. Spanien ist das einzige europäische Land, in dem Bananen wachsen. Um das Fürstentum Monaco, also das ganze Land, zu durchqueren, braucht man weniger als eine Stunde. Der Name des Landes Kanada entstand durch ein Missverständnis. Der französische Entdecker Cartier wurde von Einheimischen in ihr «Kanata» eingeladen, was «Dorf» bedeutet. Er dachte aber, sie reden von ihrer ganzen Nation. Im Vatikan gibt es den einzigen Geldautomaten, der die Anweisungen für Bargeldbezüge auf Lateinisch gibt. In Dubai ist die Polizei mit Lamborghini oder ähnlichen Autos unterwegs, damit ihnen Raser nicht entwischen können. Der Eiffelturm ist nicht immer 324 Meter hoch. Wenn es sehr kalt ist, schrumpft er rund 15 Zentimeter. Die thailändische Hauptstadt Bangkok hat eigentlich einen viel längeren Namen: «Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit», was in etwa die ganze Stadtgeschichte zusammenfasst. Das ist der längste Städtename der Welt. In Bern gibt es einen Brunnen, der Kindlifresserbrunnen heisst und der eine Figur zeigt, die Kinder isst. Früher diente dieser Brunnen als Abschreckung für unartige Kinder. In Albanien nickt man, um etwas zu verneinen, und man schüttelt den Kopf, um zuzustimmen. Die Gasse Calle Varisco in Venedig ist nur 53 Zentimeter breit und die schmalste Gasse der Welt. Indonesien hat ein Schulprojekt gestartet, in welchem Schülerinnen und Schüler bereits um 05:30 Uhr am Morgen zum Unterricht müssen. Der Sultan von Brunei bewohnt ganze 1788 Zimmer und kann sich morgens entscheiden, in welchem seiner 257 Badezimmer er gerne duschen möchte. An den meisten Orten auf Costa Rica gibt es keine Adressen. Briefe werden anhand von Beschreibungen zugestellt. Auf der Hauptinsel der Seychellen soll noch ein Schatz von Olivier le Vasseur vergraben sein. Auf der Insel Taveuni der Fidschis kann man mit einem Fuss im Morgen und mit dem anderen im Heute stehen. Denn dort verläuft die Datumsgrenze. Auf Island gibt es Elfenbeauftragte, die Elfenwelten vor Neubauten schützen.

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