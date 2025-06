Wie viel Trinkgeld muss man im Ausland geben?

1/8 Nicht in jedem Land gelten die gleichen unausgesprochenen Regeln, was Trinkgeld angeht. Foto: Getty Images

Thomas Ungricht





Ein kühles Bier in der nachbarschaftlichen Spelunke. Für viele gehört dies zum Ferienauftakt, um erste Kontakte mit der lokalen Kultur zu schliessen. Doch was trinkt man vor Ort und wie viel Trinkgeld gehört sich? Laut Duden heisst es zum Trinkgeld: (Kleinere) Geldsumme, die jemandem für einen erwiesenen Dienst (über einen zu entrichtenden Preis hinaus) gegeben wird. In welchem Rahmen sich diese Summe allerdings bewegt, ist in der Beschreibung freilich nicht geregelt.

Trinkgeld für Service in 20 Ländern:

Österreich Trinkgeld: 5 bis 10 %

Türkei Trinkgeld: 10 bis 20 %

Costa Rica Trinkgeld: In Hotels sind 1 Dollar pro Gepäckstück üblich, im Restaurant ist meist 10 % Service enthalten, sonst 10 % geben. Kenia Trinkgeld: 10 %, allerdings nicht für Taxifahrer.

Griechenland Trinkgeld: 5 bis 15 %

Thailand Oft sind in Restaurants und Bars schon 10 % enthalten.

Argentinien Trinkgeld: 10 %

Mexiko Trinkgeld: 15 bis 20 % bei sehr gutem Service.

Indien Trinkgeld: Oft sind 10 % schon dabei. Für gehobenes Essen sollten zusätzlich 5 bis 10 % eingerechnet werden.

Italien Trinkgeld: oft ist Bedienung schon dabei, es steht oft «coperto» oder «servizio incluso» auf der Rechnung. Japan Trinkgeld: keines. Trinkgeld kann sogar als unhöflich gelten, besonders wenn einfach Bargeld hingelegt wird. Deutschland Trinkgeld: 5 bis 10 %

USA Trinkgeld: 15 bis 20 %, oft schon in der Rechnung mit dabei. In den USA bekommen Tip alle: Kellnerin, Hotelpage, Frisör und auch Taxifahrer.

Spanien und Portugal: Trinkgeld: 5 bis 10 % Kroatien Trinkgeld: 5 bis 10 %

Schweden: Trinkgeld gibt es beim Abendessen, ca. 10 % und keines zum Lunch.

Dänemark: Trinkgeld ist nicht typisch, aber man muss sich bedanken.

Frankreich: «Service compris» (15 %) ist bereits inkludiert, man gibt trotzdem 1–2 Euro extra. Marokko: Trinkgeld ca. 10 %

Australien: Früher ungewöhnlich, mittlerweile freuen sich Kellner über 10 %