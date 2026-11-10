Ryanair macht den kostenlosen Online-Check-in einfacher: Statt erst 24 Stunden vor Abflug kannst du dich neu bereits drei Tage vorher einchecken. Doch bei der Sitzplatzvergabe bleibt ein Haken. Zudem gilt seit dem 10. November eine weitere wichtige Änderung.

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Wer mit Ryanair fliegt, kennt das Spiel: Das Flugticket ist günstig, doch für zahlreiche Extras verlangt die irische Billigairline zusätzlich Geld. Dazu gehört auch die freie Sitzplatzwahl. Wer dafür nicht bezahlen möchte, muss sich seinen Platz automatisch zuweisen lassen.

Immerhin gibt es jetzt eine Erleichterung. Ryanair hat das Zeitfenster für den kostenlosen Online-Check-in deutlich verlängert. Statt wie bisher erst 24 Stunden vor Abflug können Passagiere die Formalitäten neu bereits 72 Stunden vorher erledigen. Die Regelung gilt seit dem 3. November 2026 und bringt Reisenden mehr Flexibilität. Wer beispielsweise am Freitagmorgen ab Basel oder Zürich in die Ferien fliegt, kann sich bereits am Dienstag einchecken.

So funktioniert der kostenlose Check-in neu

Die Airline unterscheidet weiterhin zwischen Passagieren mit und ohne kostenpflichtige Sitzplatzreservierung. Wer einen bestimmten Sitzplatz gebucht hat, kann sich bereits bis zu 60 Tage vor dem Abflug online einchecken. Ohne reservierten Sitzplatz beginnt der kostenlose Check-in neu 72 Stunden vor dem Start. Spätestens zwei Stunden vor Abflug muss er abgeschlossen sein. Danach ist der Online-Check-in nicht mehr möglich.

Für Reisende ist das praktisch: Sie können sich früher um ihre Reiseunterlagen kümmern und müssen nicht mehr bis zum letzten Tag warten.

Der Haken steckt bei der Sitzplatzvergabe

Ganz ohne Einschränkungen kommt die Neuerung allerdings nicht. Denn wer sich bereits drei Tage vor Abflug kostenlos eincheckt, bekommt seinen Sitzplatz nicht zwingend sofort mitgeteilt.

Die automatische Sitzplatzvergabe kann zeitlich verzögert erfolgen. Einen verbindlichen Zeitpunkt, wann die Sitzplatznummer nach einem frühen Check-in feststeht, nennt Ryanair nicht. Wer dagegen einen bestimmten Sitzplatz kostenpflichtig reserviert, weiss schon bei der Buchung, wo er sitzen wird.

Gemeinsam fliegen heisst nicht gemeinsam sitzen

Besonders für Paare und Freundesgruppen kann die Sitzplatzfrage zum Ärgernis werden. Denn wer auf eine kostenpflichtige Reservierung verzichtet, hat keine Garantie, neben seiner Begleitung zu sitzen. So kann es passieren, dass du mit deinem Partner nach London fliegst, während dieser einige Reihen weiter hinten Platz nehmen muss.

Wer unbedingt zusammensitzen möchte, kann die entsprechenden Plätze gegen Aufpreis reservieren. Für Familien mit Kindern gelten besondere Regeln: Bei Ryanair muss mindestens ein begleitender Erwachsener einen Sitzplatz reservieren, damit Kinder unter zwölf Jahren kostenlos einen Platz in seiner Nähe erhalten.

Ryanair hatte die Fristen zuvor immer weiter verkürzt

Ein Blick zurück zeigt, dass Ryanair seinen Passagieren früher sogar mehr Zeit für den kostenlosen Check-in einräumte. Bis 2016 konnten sich Reisende bereits eine Woche vor dem Flug kostenlos einchecken. Danach verkürzte die Airline die Frist schrittweise: zunächst auf 96 Stunden, 2018 auf 48 Stunden und ab 2021 auf nur noch 24 Stunden.

Mit der neuen 72-Stunden-Regel macht Ryanair nun einen Teil dieser Einschränkungen rückgängig.

Achtung: Auch bei der Gepäckabgabe gibt es eine Änderung

Neben dem Check-in sollten Ryanair-Passagiere eine weitere Neuerung kennen. Seit dem 10. November 2026 gelten strengere Fristen für die Gepäckabgabe am Flughafen:

Wer einen Koffer aufgeben möchte, muss künftig früher am Schalter sein. Die Gepäckabgabe schliesst neu bereits 60 Minuten vor dem geplanten Abflug. Bisher waren es 40 Minuten. Das bedeutet: Wer erst 45 Minuten vor dem Start mit seinem Koffer am Schalter erscheint, ist nach den neuen Regeln bereits zu spät dran. Besonders bei der Anreise mit dem Zug oder bei längeren Warteschlangen am Flughafen solltest du deshalb genügend Zeit einplanen.

So vermeidest du unnötige Zusatzkosten

Trotz der neuen Regeln bleibt der wichtigste Spartipp derselbe: Erledige den Online-Check-in rechtzeitig und kontrolliere vor der Abreise, ob deine Bordkarte in der Ryanair-App verfügbar ist. Denn wer die Frist für den kostenlosen Check-in verpasst, riskiert zusätzliche Gebühren am Flughafen. Auch eine verspätete Gepäckabgabe kann teuer werden, etwa wenn dadurch der Flug verpasst wird.

Die neuen Regeln bringen also einerseits mehr Flexibilität, andererseits strengere Zeitvorgaben. Wer frühzeitig eincheckt, genügend Zeit für die Gepäckabgabe einplant und auf die kostenpflichtige Sitzplatzwahl verzichten kann, reist weiterhin besonders günstig.

Dieser Artikel stammt vom polnischen Nachrichtenportal Fakt.pl, welches zu Ringier Medien gehört.