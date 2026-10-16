Du buchst im Flugzeug gerne einen Fensterplatz, um über den Wolken die Aussicht zu geniessen? Vorsicht: Bei einigen Sitzplätzen von Ryanair, Easyjet und anderen Airlines blickst du statt nach draussen nur auf die Kabinenwand. Diese Nummern solltest du vor der Buchung kennen.

Fensterplatz gebucht? Bei diesen Sitznummern erlebst du eine böse Überraschung

Fensterplatz gebucht? Bei diesen Sitznummern erlebst du eine böse Überraschung

Blick Lifestyle

Ein Fensterplatz gehört für viele zum Flugerlebnis dazu. Ob beim Start, beim Blick auf die Wolken oder bei der Landung: Die Aussicht aus dem Flugzeug ist für viele Reisende ein Highlight. Doch nicht jeder Sitzplatz, der in der Buchungsübersicht als Fensterplatz erscheint, bietet tatsächlich einen Blick nach draussen.

Bei verschiedenen Flugzeugmodellen von Ryanair und Wizz Air sowie bei anderen grossen Airlines gibt es Sitzplätze, neben denen kein Fenster eingebaut ist. Wer die richtige Sitznummer kennt, kann diese unangenehme Überraschung vermeiden.

Welche Plätze betroffen sind, hängt allerdings nicht nur von der Airline, sondern auch vom Flugzeugmodell und der jeweiligen Kabinenkonfiguration ab. Die folgenden Nummern dienen deshalb als Orientierung. Im Zweifelsfall lohnt sich ein Blick auf den konkreten Sitzplan des gebuchten Fluges.

Ryanair

Die Flotte von Ryanair umfasst verschiedene Versionen der Boeing 737. Je nach Modell unterscheiden sich die Sitzplätze, bei denen ein Fenster fehlt.

Bei der Boeing 737-800 sind laut dem Bericht die Plätze 11A, 12A und 12F betroffen.

Bei der Boeing 737 MAX 8-200 solltest du die Plätze 12A, 14A und 14F überprüfen.

Jet2

Auch bei der britischen Fluggesellschaft Jet2 kommen Boeing-737-Flugzeuge zum Einsatz. Bei der Boeing 737-800 gibt es mehrere Plätze, neben denen kein Fenster vorhanden ist.

Betroffen sind laut dem Bericht die Sitzplätze 11A, 12A, 12F, 16A und 16F.

Easyjet

Easyjet setzt auf Flugzeuge der Airbus-Familie, darunter die Modelle A319 und A320-200.

Bei der Airbus A319 solltest du die Plätze 26A und 26F überprüfen. Bei der Airbus A320-200 betrifft es die Plätze 31A und 31F.

British Airways

Bei British Airways hängt es ebenfalls vom Flugzeugtyp und der Kabineneinteilung ab.

In den Modellen Airbus A320-200 und Airbus A320neo fehlen laut dem Bericht bei den Sitzplätzen 30A und 30F die Fenster.

Auch in der First-Class-Konfiguration der Boeing 777-200ER gibt es Plätze, die trotz ihrer Position am Kabinenrand keine Aussicht bieten. Betroffen sind demnach 26A und 26K.

Virgin Atlantic

Bei Virgin Atlantic kommen unter anderem Boeing-787-9-Flugzeuge zum Einsatz.

Wer bei diesem Flugzeugtyp einen Fensterplatz reserviert, sollte laut dem Bericht die Sitznummern 53A, 53K, 65A und 65K im Auge behalten.

American Airlines

American Airlines betreibt eine grosse Flotte mit unterschiedlichen Flugzeugtypen. Auf Langstrecken kommen unter anderem Maschinen der Boeing-777- und Boeing-787-Familie zum Einsatz.

Bei der Boeing 777-300ER mit First-Class-Kabine sollen die Plätze 16A, 16L, 31A und 31L keine Fenster haben.

Bei der Boeing 787-9 mit kleinerer Business-Class-Kabine sind laut dem Bericht die Plätze 24A und 24L betroffen.

Wizz Air

Die ungarische Billigfluggesellschaft Wizz Air betreibt Flugzeuge der Airbus-A320-Familie. Dazu gehört auch die A321neo.

Bei diesem Modell solltest du die Sitzplätze 29A und 29F genauer prüfen, da sich dort laut dem Bericht kein Fenster befindet.

Warum fehlt neben manchen Sitzplätzen ein Fenster?

Die Fenster eines Flugzeugs sind in bestimmten Abständen in den Rumpf eingelassen. Die Airlines können die Sitzreihen jedoch nicht immer exakt darauf abstimmen. Deshalb kommt es vor, dass ein Sitzplatz zwar direkt an der Aussenwand liegt, das Fenster aber versetzt ist oder ganz fehlt.

Auch Toiletten, Bordküchen, Trennwände und technische Installationen beeinflussen die Anordnung der Kabine. Zudem können Flugzeuge desselben Typs unterschiedlich ausgestattet sein. Selbst innerhalb einer Airline ist deshalb nicht garantiert, dass jede Maschine denselben Sitzplan hat.

Wichtig: Die Sitznummer allein ist kein verlässlicher Beweis dafür, dass ein Fenster fehlt. Prüfe vor der Buchung möglichst den Sitzplan des konkreten Fluges. Bei Flugzeugwechseln kann sich die Kabinenkonfiguration kurzfristig ändern.

Wo sitzt man im Flugzeug am bequemsten?

Nicht nur die Aussicht entscheidet darüber, welcher Platz sich für einen Flug eignet. Wer möglichst viel Beinfreiheit möchte, sollte sich die Sitzplätze bei den Notausgängen ansehen. Diese bieten häufig mehr Platz, allerdings gelten dort besondere Voraussetzungen. Je nach Flugzeug kann zudem die Sitzanordnung variieren.

Wer Turbulenzen möglichst wenig spüren möchte, wählt häufig einen Platz in der Nähe der Tragflächen. Dort sind die Bewegungen des Flugzeugs meist weniger ausgeprägt als weiter vorne oder hinten.

Sitzplätze im vorderen Teil der Kabine haben einen weiteren Vorteil: Nach der Landung kann man das Flugzeug oft früher verlassen. Im hinteren Bereich ist man dagegen häufig näher bei den Toiletten und der Bordküche. Dort kann es entsprechend mehr Betrieb geben.

Für alle, die gerne aus dem Fenster schauen, gilt deshalb: Nicht nur die Sitzplatzkategorie, sondern auch die genaue Nummer lohnt sich vor der Buchung zu prüfen.

Dieser Artikel stammt vom polnischen Nachrichtenportal Fakt.pl, welches zu Ringier Medien gehört.