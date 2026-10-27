Viele Reisende vermuten, dass Airlines die Preise erhöhen, sobald jemand einen Flug mehrmals sucht. Eine neue Untersuchung aus den Niederlanden liefert nun Entwarnung. Entscheidend sind vor allem die Nachfrage und die Zahl der verfügbaren günstigen Plätze.

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Wer einen Flug sucht, vergleicht oft mehrmals die Preise, bevor er bucht. Doch plötzlich kostet das gleiche Ticket mehr als noch wenige Stunden zuvor. Schnell entsteht der Verdacht, dass die Fluggesellschaft die eigene Suche registriert hat und deshalb den Preis erhöht. Eine neue Untersuchung der niederländischen Wettbewerbsbehörde widerspricht dieser Vermutung.

Die Fachleute analysierten zwischen Juli 2022 und Juli 2025 mehr als 14 Millionen Transaktionen und 155'000 Flüge auf 56 ausgewählten europäischen Flugstrecken. Dabei untersuchten sie unter anderem, wie computergestützte Preissysteme funktionieren.

Keine Belege für höhere Preise wegen wiederholter Suche

Die Untersuchung fand keine Belege dafür, dass frühere Suchanfragen oder die Art des verwendeten Geräts den Grundpreis eines Flugtickets beeinflussen. Auch die Annahme, dass die Marke des Smartphones oder Laptops den Ticketpreis bestimmt, wird durch die Ergebnisse nicht gestützt.

Trotzdem hält sich der Verdacht hartnäckig. Einer der im Rahmen der Untersuchung erhobenen Umfragewerte zeigt, dass 46 Prozent der befragten Reisenden glauben, ihre früheren Suchanfragen könnten zu höheren Preisen führen. Ein Viertel vermutet zudem, dass die Marke des verwendeten Geräts den Preis beeinflusst. 64 Prozent empfinden algorithmisch festgelegte Preise grundsätzlich als unfair.

Warum Flugtickets trotzdem plötzlich teurer werden

Die Erklärung liegt meist in der Preisgestaltung der Airlines. Fluggesellschaften bieten auf einem Flug nur eine begrenzte Zahl von Sitzen zu den günstigsten Tarifen an. Sind diese Plätze ausgebucht, wechselt das Buchungssystem automatisch zur nächsten, teureren Tarifstufe.

Das kann auch passieren, während jemand noch überlegt, ob er buchen soll. Andere Reisende können in der Zwischenzeit die letzten günstigen Tickets kaufen. Manchmal werden Plätze während eines laufenden Buchungsvorgangs vorübergehend reserviert und stehen anderen Interessenten deshalb nicht mehr zum gleichen Preis zur Verfügung.

Auch technische Verzögerungen können eine Rolle spielen: Suchportale zeigen mitunter zunächst einen Preis an, der nicht mehr aktuell ist. Beim Wechsel zur Buchungsseite der Fluggesellschaft wird dann der inzwischen aktualisierte Tarif angezeigt.

Würde ein höherer Preis zögernde Kunden nicht abschrecken?

Auch aus wirtschaftlicher Sicht wäre es wenig sinnvoll, einen Flug allein deshalb teurer anzubieten, weil jemand ihn bereits mehrmals gesucht hat. Der Luftfahrtexperte Gary Leff argumentiert laut dem Portal «View from the Wing», dass eine Fluggesellschaft bei einem zögernden Kunden eher einen Anreiz zum Kauf schaffen müsste, statt ihn mit einem höheren Preis abzuschrecken.

Ein höherer Tarif könnte Interessenten vielmehr dazu bewegen, bei einer Konkurrenz-Airline zu buchen. Eine gezielte Preiserhöhung aufgrund wiederholter Suchanfragen wäre deshalb nicht unbedingt eine sinnvolle Verkaufsstrategie.

Wer denselben Flug mehrmals sucht, muss deshalb nicht mit einem höheren Preis rechnen. Steigt der Tarif zwischen zwei Suchanfragen, liegt das meist an der Verfügbarkeit günstiger Plätze, der Nachfrage oder einer Aktualisierung der angezeigten Preise. Wer einen passenden Flug findet, sollte trotzdem nicht zu lange warten: Gerade bei stark nachgefragten Verbindungen können die günstigsten Tarife rasch verschwinden.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.