Schnelle Erreichbarkeit, kein Flugstress, keine Sprachbarriere: Die Ferien verbringen viele Schweizer lieber zu Hause. Sandstrände gibt es hier auch. Und wie!

Franziska Scheven

Die Ferien laufen auf Hochtouren. Statt Gelati und Dolcefarniente mit Blick aufs Mittelmeer heisst es für viele auch dieses Jahr: in der Schweiz bleiben. Auf feinen Sand unter den Füssen und sanfte Wellen muss dennoch niemand verzichten. Auch in der Schweiz gibt es prächtige Sandstrände – obendrauf gibts gratis vielerorts noch ein imposantes Bergpanorama. Wir haben uns an den schönsten Sandstränden der Schweiz umgesehen und einige Hotspots ausgesucht.

Sandbadestrand Gäsi im Kanton Glarus liegt direkt vor dem Campingplatz. Die «Riviera am Walensee», wie sie auch genannt wird, lockt mit türkisblauem Wasser und Bergpanorama. So lassen sich die verpassten Traumferien an der Küste Liguriens schnell vergessen.

Wer sich wider Erwarten am Gäsi-Strand langweilen sollte: Von hier aus führt eine etwa zweistündige Wanderung auf die andere Seite des Sees in den Kanton St. Gallen zu den Seerenbachfällen – einem der höchsten Wasserfälle Europas. Der Strom stürzt direkt in den Walensee herab.

Fast Karibik-Feeling vermittelt die frei zugängliche Badeinseln Lorelei im Urnersee. Zwar gibt es hier keinen Sandstrand, sondern eher eine Sand-Kiesel-Mischung, aber dafür erinnern die kleinen Inseln optisch an die Südsee. Auf warmen Steinen kann man sich in der Sonne aalen. Der Urnersee ist Teil des Vierwaldtstättersees in den Kantonen Uri und Schwyz. Mit einer maximalen Tiefe von 200 Metern ist er einer der tiefsten Seen der Schweiz.

Die schönsten Bergseen der Schweiz Es gibt viele malerische Bergseen, in denen man sich nach einer Wanderung abkühlen kann. Einige der schönsten Seen der Schweiz finden sich in den Alpen. Es gibt viele malerische Bergseen, in denen man sich nach einer Wanderung abkühlen kann. Einige der schönsten Seen der Schweiz finden sich in den Alpen. Hier lesen Sie weiter. Mehr

Tessin bietet italienische Verhältnisse

Viele Strände kosten Eintritt. So wie das Tessiner Strandbad Lido von Ascona. Mit 40’000 Quadratmetern und einem der längsten Sandstrände der Schweiz ist das Bad ein Highlight. Ausserdem verzaubert der Ort mit uralten Bäumen, unter deren Schatten man sich vor der Sonne schützen kann.

Die Betreiber des Tessiner Lido di Lugano versprechen einen «herrlichen, sehr feinen Sandstrand bis zum Seeufer hinunter». Für die Sportler unter den Badegästen steht ausserdem ein beheiztes olympisches Schwimmbecken bereit. Das muss einem ein Strandbad in Italien erst mal nachmachen!

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Auch die Westschweiz hat einiges zu bieten. In Cheseaux-Noréaz VD befindet sich der berühmte Sandstrand Yvonand mit kleinen Buchten, feinem Sand und türkisfarbenem Wasser. Hier ist auch der Camping VD8 – mit seinen 600 Plätzen der grösste Zeltplatz am Neuenburgersee.

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