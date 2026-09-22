DE
FR
Abonnieren

Raus in die Berge
Vier traumhafte Ausflüge für den Herbst

Auf vier Wanderungen quer durch die herbstliche Schweiz: Entdeckt abwechslungsreiche Routen, traumhafte Landschaften und einige der schönsten Wanderwege der Schweiz für den Herbst.
Publiziert: 12:10 Uhr
|
Aktualisiert: vor 12 Minuten
Kommentieren
Der Herbst lässt die Schweizer Berge in einem ganz besonderen Licht erstrahlen.
Foto: mauritius
1

Amdener Höhenweg

Eigentlich startet der Höhenweg von Amden SG bei der Bergstation namens «Niederschlag» der Sesselbahn. In der Nebensaison muss man damit rechnen, dass diese nicht in Betrieb ist. So dürfen die Wandernden die knapp 400 Höhenmeter gleich zu Beginn unter die Schuhe nehmen. Ansonsten verläuft der Weg nach Arvenbüel meist recht eben. Ein Fetzchen Blau des Walensees sowie der markante Mürtschenstock und die Glarner Alpen machen die Panoramasicht an diesem wunderbaren Herbsttag perfekt: Wanderlust im Herbst steigt.

Auf dem Amdener Höhenweg wird man stets von einem herrlichen Alpenpanorama begleitet.
Foto: mauritius

2

Überraschungsschlucht

Der Lauf des mal wilden, mal zahmen Flusses Areuse wird auf der Wanderung von Noiraigue bis Boudry NE ganze 17 Mal überquert – vom einfachen Metallsteg über die moderne Designbrücke bis zur berühmten Steinbogenbrücke beim Saut de Brot. Diese Stelle war unpassierbar, bevor 1876 der Wanderweg gebaut wurde. Die Areuse ist ein Zufluss des Neuenburgersees, sie fliesst durch das Val de Travers, an dessen Ende der Startort Noiraigue liegt.

Die Steinbogenbrücke führt seit 1876 über die Areuse.
Foto: shutterstock

Mehr zum Wandern
Das bedeuten die Namen der Schweizer Berge
Nützliches Wissen
Das bedeuten die Namen der Schweizer Berge
Das sind die coolsten Themenwege der Schweiz
Mit Kindern wandern
Die coolsten Themenwege der Schweiz
Lust auf Panorama? Diese 7 Aussichtspunkte zeigen die Schweiz von oben
Blick Heimat
Schweizer Weitblicke
Lust auf Panorama? Diese 7 Aussichtspunkte zeigen die Schweiz von oben
Die schönsten Nationalparks der Welt
Bären, Fjorde und Savannen
Die schönsten Nationalparks der Welt
3

Höhenweg im Alpstein

Diese aussichtsreiche Wanderung im Alpsteingebiet führt von der Schwägalp am Fuss des Säntis hinunter nach Urnäsch AR, dem Herkunftsort des ehemaligen Eishockeytorwarts Jonas Hiller. Dabei wandert man auf Strässchen an Alpweiden vorbei, quert auf gewundenen Pfaden Wälder und farbige Moorlandschaften, kommt an märchenhaften Häusern vorbei und wird auf den Höhenzügen von überwältigenden Ausblicken überrascht.

Definitiv einen Ausflug Wert: Der Höhenweg im Alpstein.
Foto: Schweiz Tourismus

4

Durch das Valle

Das Onsernonetal ist ein Gebiet der Extreme, mit tiefen Schluchten, bedeckt von einem urwaldähn­lichen Wald. Die kurze Wanderung von Loco nach Intragna TI eignet sich bestens, um die Gegend kennenzulernen. Der Abstieg in die «Höllenschlucht» des Isorno führt vorbei am Dorf Niva, wo in den terrassierten Weinbergen ein schöner Biowein produziert wird. Nur selten kann man durch das dichte Dach des Eichen- und Kastanienwalds einen Blick auf die gegenüberliegende Hangseite mit den Dörfern Loco und Auressio erhaschen.

Im Onsernonetal trifft man auf eine unvergleichliche Landschaft.
Foto: keystone


Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen