Auf vier Wanderungen quer durch die herbstliche Schweiz: Entdeckt abwechslungsreiche Routen, traumhafte Landschaften und einige der schönsten Wanderwege der Schweiz für den Herbst.

1 Amdener Höhenweg

Eigentlich startet der Höhenweg von Amden SG bei der Bergstation namens «Niederschlag» der Sesselbahn. In der Nebensaison muss man damit rechnen, dass diese nicht in Betrieb ist. So dürfen die Wandernden die knapp 400 Höhenmeter gleich zu Beginn unter die Schuhe nehmen. Ansonsten verläuft der Weg nach Arvenbüel meist recht eben. Ein Fetzchen Blau des Walensees sowie der markante Mürtschenstock und die Glarner Alpen machen die Panoramasicht an diesem wunderbaren Herbsttag perfekt: Wanderlust im Herbst steigt.

2 Überraschungsschlucht

Der Lauf des mal wilden, mal zahmen Flusses Areuse wird auf der Wanderung von Noiraigue bis Boudry NE ganze 17 Mal überquert – vom einfachen Metallsteg über die moderne Designbrücke bis zur berühmten Steinbogenbrücke beim Saut de Brot. Diese Stelle war unpassierbar, bevor 1876 der Wanderweg gebaut wurde. Die Areuse ist ein Zufluss des Neuenburgersees, sie fliesst durch das Val de Travers, an dessen Ende der Startort Noiraigue liegt.

3 Höhenweg im Alpstein

Diese aussichtsreiche Wanderung im Alpsteingebiet führt von der Schwägalp am Fuss des Säntis hinunter nach Urnäsch AR, dem Herkunftsort des ehemaligen Eishockeytorwarts Jonas Hiller. Dabei wandert man auf Strässchen an Alpweiden vorbei, quert auf gewundenen Pfaden Wälder und farbige Moorlandschaften, kommt an märchenhaften Häusern vorbei und wird auf den Höhenzügen von überwältigenden Ausblicken überrascht.

4 Durch das Valle

Das Onsernonetal ist ein Gebiet der Extreme, mit tiefen Schluchten, bedeckt von einem urwaldähn­lichen Wald. Die kurze Wanderung von Loco nach Intragna TI eignet sich bestens, um die Gegend kennenzulernen. Der Abstieg in die «Höllenschlucht» des Isorno führt vorbei am Dorf Niva, wo in den terrassierten Weinbergen ein schöner Biowein produziert wird. Nur selten kann man durch das dichte Dach des Eichen- und Kastanienwalds einen Blick auf die gegenüberliegende Hangseite mit den Dörfern Loco und Auressio erhaschen.



