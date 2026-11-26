Hochwertige Outdoor-Kleidung ist oft nicht günstig. In diesen Schweizer Shops ist online oder im Laden gebrauchte Funktionskleidung erhältlich – so spart man Geld und schont gleichzeitig die Umwelt.

Darum gehts Die Schweiz bietet viele Secondhand-Optionen für Outdoor-Ausrüstung und Kleidung

Hand2Hand und 2nd Peak bieten nachhaltige Outdoor-Mode

namuk kauft Kinderkleidung für 20% des Originalpreises zurück

Sonja Zaleski-Körner

Ob Wandern, Klettern, oder Mountainbiking, die Schweiz ist ein Paradies für Bergsport und Outdoorabenteuer. Die notwendige Ausrüstung und Kleidung dafür kostet viel Geld, ist dafür aber auch robust und hält lange. Gerade deshalb lohnt es sich, gebrauchte Funktionskleidung in Betracht zu ziehen, die häufig noch in neuwertigem Zustand ist.

In der Schweiz gibt es viele Secondhand-Läden und «Brockis», in denen man unter anderem auch Outdoor-Kleidung findet – mit etwas Glück sogar in der passenden Grösse. Wer gezielter nach gebrauchter Funktionsbekleidung suchen möchte, um Portemonnaie und Umwelt zu schonen, kann dafür zum Beispiel auf diese fünf Schweizer Onlineshops und Läden zurückgreifen.

Hand2Hand Vintage Store und Onlineshop

Sowohl online als auch im Geschäft an der Werdstrasse 34 in Zürich wird bei Hand2Hand lässige Secondhand-Kleidung auf ihre Qualität geprüft und zum Verkauf angeboten. Im Fokus des Schweizer Vintage-Shops sind unter anderem die beiden Outdoor-Marken North Face und Nautica. Doch auch von Arc'teryx finden sich dort zahlreiche Jacken, Sweatshirts und Westen. Hier kommen alle Fans von Funktionskleidung auf ihre Kosten, die momentan als Streetstyle angesagt ist.

2nd Peak Laden und Onlineshop

Bei 2nd Peak wird ausschliesslich gebrauchte Funktionskleidung angeboten. Wer lieber im Geschäft als online einkaufen geht, kann dem Laden an der Freischützgasse 10 in Zürich einen Besuch abstatten und dort neuwertige Outdoor-Kleidung shoppen. Zudem bietet 2nd Peak weitere Dienste an, wie beispielsweise einen Miet-, Wasch- und Imprägnier- oder Reparaturservice. So trägt der Secondhand-Outdoor-Shop zu einem nachhaltigeren Konsum bei.

namuk ReUse-Onlineshop

Die Schweizer Marke namuk hat sich auf Outdoor-Kleidung für Kinder bis zwölf Jahren spezialisiert. Da die Funktionskleidung lange hält, Kinder aber schnell aus ihr herauswachsen, bietet das Label an, die Mode für 20 Prozent des ursprünglichen Kaufpreises zurückzukaufen. Im ReUse-Onlineshop kann man die gut erhaltene und gewaschene Kinderbekleidung erwerben – so sind auch die Kleinsten für Abenteuer in der Natur bereit.

Transa Secondhand-Onlineshop

Anm. d. Red.: Die Secondhand-Webseite von Transa wurde inzwischen eingestellt.

Galaxus Kategorie «Gebraucht» im Onlineshop

Auch der grösste Online-Händler in der Schweiz, Galaxus, bietet in der Kategorie «Gebraucht» die verschiedensten gebrauchten Produkte an. Mithilfe von Filtern erhält man eine Übersicht der gewünschten Artikel – unter «Outdoor» kann man die Suche noch weiter spezifizieren, zum Beispiel nach Bekleidung, Ausrüstung oder Schuhen. So kann man sich für den nächsten Ausflug in die Berge ausstatten, damit nichts von der Packliste fürs Wandern fehlt. Wie viel Geld man beim jeweiligen Produkt spart, wird immer angezeigt. Ausserdem werden laufende Garantien beim Kauf übertragen.

Patagonia Wetsuit Repair anfangs Oktober in Zürich

Der Outdoorgigant Patagonia bietet in seinen Läden und Onlineshops Bekleidung für diverse Sportarten an, darunter auch Neoprenanzüge. Die Wetsuits schützen vor Kälte und Sonnenbrand und wärmen den Körper etwa beim Tauchen, Surfen, Canyoning oder Kayakfahren. Wo Wind und Wasser (und manchmal auch härtere Unterlagen wie Sand oder Steine) wirken, entstehen schnell kleine Risse im Material. Patagonias Antwort darauf heisst Wetsuit Repair Tour, die am 2. und 3. Oktober in Zürich haltmacht. Bring einfach deinen Wetsuit oder deine Outdoorbekleidung aller Marken zum Visitor Store an der Badenerstrasse 119 und lass dein Material flicken. Das Beste: Die Reparatur kostet dich keinen Rappen!

Hast du noch weitere Empfehlungen, wo man in der Schweiz gebrauchte Outdoor-Mode kaufen kann? Schreib es uns in die Kommentare!